Олег Антоненко: «Два раза я менял свое мнение по поводу натурализации. Это нормальная практика везде. Не мы первые, не мы последние»

Источник материала: Tribuna.com

Бывший форвард сборной Беларуси Олег Антоненко признался, что против разного рода лимитов в хоккее.

– Я всегда был против каких-то лимитов, ограничений, искусственных вводов молодых.

- Как вы относитесь к натурализации?

– Два раза я менял свое мнение. Изначально, конечно, стучал ногами, бил кулаками: как так, у нас своих нет? С другой стороны, это нормальная практика везде. Не мы первые, не мы последние. Единственное, эти ребята, которые получают честь иметь белорусский паспорт, должны быть, как минимум, на голову сильнее, – сказал Антоненко.