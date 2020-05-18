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Олег Антоненко: «Два раза я менял свое мнение по поводу натурализации. Это нормальная практика везде. Не мы первые, не мы последние»
18.05.2020 16:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Бывший форвард сборной Беларуси Олег Антоненко признался, что против разного рода лимитов в хоккее.
– Я всегда был против каких-то лимитов, ограничений, искусственных вводов молодых.
- Как вы относитесь к натурализации?
– Два раза я менял свое мнение. Изначально, конечно, стучал ногами, бил кулаками: как так, у нас своих нет? С другой стороны, это нормальная практика везде. Не мы первые, не мы последние. Единственное, эти ребята, которые получают честь иметь белорусский паспорт, должны быть, как минимум, на голову сильнее, – сказал Антоненко.
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Олег Антоненко: «Два раза я менял свое мнение по поводу натурализации. Это нормальная практика везде. Не мы первые, не мы последние»
Бывший форвард сборной Беларуси Олег Антоненко признался, что против разного рода лимитов в хоккее.
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