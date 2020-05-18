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Полузащитник «Торпедо-БелАЗ» Липе назван лучшим игроком 9-го тура
18.05.2020 16:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
По итогам матчей 9-го тура чемпионата Беларуси АБФФ признала полузащитника «Торпедо-БелАЗ» Фелипе Велозу самым ценным исполнителем уик-энда.
В матче против «Городеи» Липе отметился дублем.
Всего в 6 матчах чемпионата Липе забил 3 мяча.
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По итогам матчей 9-го тура чемпионата Беларуси АБФФ признала полузащитника «Торпедо-БелАЗ» Фелипе Велозу самым ценным исполнителем уик-энда.
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