ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Полузащитник «Торпедо-БелАЗ» Липе назван лучшим игроком 9-го тура

18.05.2020 16:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

По итогам матчей 9-го тура чемпионата Беларуси АБФФ признала полузащитника «Торпедо-БелАЗ» Фелипе Велозу самым ценным исполнителем уик-энда.

В матче против «Городеи» Липе отметился дублем.

Всего в 6 матчах чемпионата Липе забил 3 мяча.

 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По итогам матчей 9-го тура чемпионата Беларуси АБФФ признала полузащитника «Торпедо-БелАЗ» Фелипе Велозу самым ценным исполнителем уик-энда.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Олег Антоненко: «Два раза я менял свое мнение по поводу натурализации. Это нормальная практика везде. Не мы первые, не мы последние»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

17.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Нясвижскiя навiны
Радзiма
18.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Кричевская жизнь

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика