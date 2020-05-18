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«Динамо» Брест – БАТЭ. Матч 10-го тура чемпионата Беларуси обслужит бригада Кульбакова

18.05.2020 17:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Бригада арбитров во главе с Алексеем Кульбаковым обслужит матч 10-го тура высшей лиги между брестским «Динамо» и БАТЭ.

Матч пройдет на стадионе ОСК «Брестский» 20 мая. Начало — в 19.00.

Ассистентами Кульбакова станут Сергей Теслюк и Дмитрий Жук. Резервный судья — Виталий Онихимовский. Инспектор матча — Юрий Дупанов.

Прежде Алексей Кульбаков пять раз обслуживал чемпионатные противостояния борисовчан и брестчан:

29.09.04 – Динамо Бр – БАТЭ – 1:1

19.05.10 – БАТЭ – Динамо Бр – 1:0

02.04.16 – Динамо Бр – БАТЭ – 1:4

15.04.17 – Динамо Бр – БАТЭ – 1:1

25.09.19 – Динамо Бр – БАТЭ – 1:1

 
 
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Бригада арбитров во главе с Алексеем Кульбаковым обслужит матч 10-го тура высшей лиги между брестским «Динамо» и БАТЭ.
 
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