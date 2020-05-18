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«Динамо» Брест – БАТЭ. Матч 10-го тура чемпионата Беларуси обслужит бригада Кульбакова
18.05.2020 17:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Бригада арбитров во главе с Алексеем Кульбаковым обслужит матч 10-го тура высшей лиги между брестским «Динамо» и БАТЭ.
Матч пройдет на стадионе ОСК «Брестский» 20 мая. Начало — в 19.00.
Ассистентами Кульбакова станут Сергей Теслюк и Дмитрий Жук. Резервный судья — Виталий Онихимовский. Инспектор матча — Юрий Дупанов.
Прежде Алексей Кульбаков пять раз обслуживал чемпионатные противостояния борисовчан и брестчан:
29.09.04 – Динамо Бр – БАТЭ – 1:1
19.05.10 – БАТЭ – Динамо Бр – 1:0
02.04.16 – Динамо Бр – БАТЭ – 1:4
15.04.17 – Динамо Бр – БАТЭ – 1:1
25.09.19 – Динамо Бр – БАТЭ – 1:1
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Бригада арбитров во главе с Алексеем Кульбаковым обслужит матч 10-го тура высшей лиги между брестским «Динамо» и БАТЭ.
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