Андрей Расолько: «Если «Динамо» не будет в КХЛ, то, думаю, в экстралиге появится еще одна хорошая команда. Но это будет минус для белорусского хоккея»

Источник материала: Tribuna.com

Бывший нападающий сборной Беларуси Андрей Расолько считает, что минское «Динамо» должно играть в КХЛ.

- Очень странная ситуация сейчас в «Динамо». Нужен ли вообще белорусский клуб в КХЛ?

– Если отталкиваться от того, что этот турнир второй в мире считается, то однозначно нужен. Во-первых, для развития белорусского хоккея. Все-таки лига перспективная – для молодежи. И вообще там рост хоккеистов, даже мастеров, однозначно увеличивается, поэтому нужен. Но в каком формате – здесь уже нужно думать. Чтобы была хорошая команда – соответственно нужен бюджет, соответственно нужны хорошие хоккеисты, плюс нужны белорусские хоккеисты, которые будут прогрессировать и представлять нашу сборную на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Для молодежи это стимул – попасть в минское «Динамо». Если не в минское «Динамо», значит они должны стремиться попасть в другие клубы КХЛ, чтобы дальше прогрессировать, поэтому мое мнение однозначно – проект этот нужен.

- Как вам кажется, для развития молодого хоккеиста что лучше: играть в КХЛ, но в команде-аутсайдере, или в «Париматч-Экстралиге», но в команде, которая борется за чемпионство.

– На такой ваш вопрос, я вам так отвечу: а еще не факт, что он и в чемпионате Беларуси будет лидером. Вы ж поймите, везде себя нужно показывать – не важно, в какой лиге. Да, белорусская «Париматч-Экстралига» ниже классом, но у нас ведь тоже играют не простые, которые прошли и чемпионаты мира и Олимпийские игры – и выигрывали и Континентальный кубок, поэтому и здесь как-то себя нужно показывать. А то мы как-то зациклились: молодые-молодые. У нас ведь есть и среднее поколение. 25 лет – это уже не молодой хоккеист.

- Если все-таки «Динамо» не будет в КХЛ, что вообще дальше будет с белорусским хоккеем?

– С белорусским хоккеем ничего не будет. Я, в принципе, думаю, что в белорусской экстралиге появится еще одна хорошая команда на базе минского «Динамо», а значит, конкуренция за первое место увеличится, усилится. Но это однозначно будет минус для белорусского хоккея. Вы же поймете, чтобы конкурировать с лучшими сборными на ЧМ в группе А, надо хоккеисты уровня КХЛ, уровня чемпионата Швейцарии, Германии. Хоккеисты уровня юниорских лиг Канады не соответствуют группе А. Да, они там развиваются, но вопрос: а как дальше будет?

- На ваш взгляд, если «Динамо» все-таки не выступит в этом сезоне в КХЛ, то команду не расформируют, а отправят в экстралигу?

– Я не знаю, как там руководство будет действовать. Мое мнение такое, что если даже «Динамо» не будет в КХЛ, то однозначно эта команда должна существовать, потому что там есть хоккеисты неплохого уровня – и они должны играть. И как раз в этом сезоне эта команда должна показать (если «Динамо» не выступит в КХЛ – Tribuna.com), что если они через год готовы играть в КХЛ, значит, в этом году они должны решить какую-то задачу. А задача там будет – первое место в чемпионате Беларуси, – сказал Расолько.