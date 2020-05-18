|
Анатолий Байдачный: «Целая группа команд может претендовать на медали, такое ощущение, что все одинаковые. Единственное, БАТЭ за счет подбора игроков получше выглядит»
18.05.2020 18:26 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский специалист Анатолий Байдачный поделился мнение об игре минского «Динамо» под руководством Леонида Кучука.
– «Динамо» выиграло у «Ислочи» 1:0 – это уже хорошо. Если б не выиграли, то было б вообще плохо. Вы знаете, всегда очень сложно приходить в команду где-то в середине чемпионата, когда ты ее не готовишь и т.д. В этом есть сложности большие. Поэтому здесь надо уметь с командой разобраться. Не каждый тренер способен это сделать. Поэтому говорить сейчас о работе Кучука... Надо хотя бы круг закончить, а потом какие-то выводы делать.
- По вашему мнению, он хороший тренер?
– Ну, наверное. Я с ним как с тренером не соприкасался, честно вам скажу. Я помню, когда он там в футбол играл в Гомеле, а так как-то...
- Минское «Динамо» может сейчас претендовать на медали?
– Сейчас такая ситуация в чемпионате, что там целая группа команд может претендовать на медали. Они там все в куче идут. Сейчас делать какие-то выводы... Уровень… Знаете, такое ощущение, что все одинаковые. Единственное, что БАТЭ за счет подбора игроков получше выглядит. 6-7 команд сейчас одинаковых.
- А «Динамо» как вам по составу? Соответствует ли эта команда истории клуба?
– Здесь очень сложно сравнивать команду с историей клуба. Тогда была совершенно другая команда. Та команда представляла собой фактически сборную страны. В команде играли не только белорусы, но и много игроков, которые приехали из других городов: из Москвы и т.д. Не хватало футболистов в Беларуси, чтобы играть на том высоком уровне, на котором играло минское «Динамо». А сейчас 16 команд высшей лиги, потом вторая, первая – где ты наберешь этих игроков. И я считаю, что «Динамо» на каком-то этапе дало слабину и упустило свое лидерство – это, честно говоря, очень плохо. Это было связано с экономикой. В какой-то момент команда оказалась никому не нужна. А сейчас я не знаю, какие там взаимоотношения, кто там ее финансирует, кто что там делает, но могу сказать одно, что по подбору игроков «Динамо» не хуже других команд. Я думаю, что даже намного лучше многих клубов по подбору футболистов.
Есть ли шанс попасть в тройку? Конечно. Еще идет чемпионат. Многие команды, которые сейчас вверху находятся, они опустятся гораздо ниже.
- Как вам качество футбола клуба?
– Вообще очень мало сейчас смотрю чемпионат – неинтересно смотреть, когда зрителей мало. Во-вторых, вообще качество игры не очень высокое, будем говорить так, если не сказать хуже. И на этом фоне, я думаю, что «Динамо» – это не худшая команда и даже не средняя. Думаю, она находится ближе к группе лидеров по качеству игры, по футболистам, которые есть в команде, – сказал Байдачный.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Анатолий Байдачный: «Целая группа команд может претендовать на медали, такое ощущение, что все одинаковые. Единственное, БАТЭ за счет подбора игроков получше выглядит»
Белорусский специалист Анатолий Байдачный поделился мнение об игре минского «Динамо» под руководством Леонида Кучука.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)