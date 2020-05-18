Анатолий Байдачный: «Целая группа команд может претендовать на медали, такое ощущение, что все одинаковые. Единственное, БАТЭ за счет подбора игроков получше выглядит»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский специалист Анатолий Байдачный поделился мнение об игре минского «Динамо» под руководством Леонида Кучука.

– «Динамо» выиграло у «Ислочи» 1:0 – это уже хорошо. Если б не выиграли, то было б вообще плохо. Вы знаете, всегда очень сложно приходить в команду где-то в середине чемпионата, когда ты ее не готовишь и т.д. В этом есть сложности большие. Поэтому здесь надо уметь с командой разобраться. Не каждый тренер способен это сделать. Поэтому говорить сейчас о работе Кучука... Надо хотя бы круг закончить, а потом какие-то выводы делать.

- По вашему мнению, он хороший тренер?

– Ну, наверное. Я с ним как с тренером не соприкасался, честно вам скажу. Я помню, когда он там в футбол играл в Гомеле, а так как-то...

- Минское «Динамо» может сейчас претендовать на медали?

– Сейчас такая ситуация в чемпионате, что там целая группа команд может претендовать на медали. Они там все в куче идут. Сейчас делать какие-то выводы... Уровень… Знаете, такое ощущение, что все одинаковые. Единственное, что БАТЭ за счет подбора игроков получше выглядит. 6-7 команд сейчас одинаковых.

- А «Динамо» как вам по составу? Соответствует ли эта команда истории клуба?

– Здесь очень сложно сравнивать команду с историей клуба. Тогда была совершенно другая команда. Та команда представляла собой фактически сборную страны. В команде играли не только белорусы, но и много игроков, которые приехали из других городов: из Москвы и т.д. Не хватало футболистов в Беларуси, чтобы играть на том высоком уровне, на котором играло минское «Динамо». А сейчас 16 команд высшей лиги, потом вторая, первая – где ты наберешь этих игроков. И я считаю, что «Динамо» на каком-то этапе дало слабину и упустило свое лидерство – это, честно говоря, очень плохо. Это было связано с экономикой. В какой-то момент команда оказалась никому не нужна. А сейчас я не знаю, какие там взаимоотношения, кто там ее финансирует, кто что там делает, но могу сказать одно, что по подбору игроков «Динамо» не хуже других команд. Я думаю, что даже намного лучше многих клубов по подбору футболистов.

Есть ли шанс попасть в тройку? Конечно. Еще идет чемпионат. Многие команды, которые сейчас вверху находятся, они опустятся гораздо ниже.

- Как вам качество футбола клуба?

– Вообще очень мало сейчас смотрю чемпионат – неинтересно смотреть, когда зрителей мало. Во-вторых, вообще качество игры не очень высокое, будем говорить так, если не сказать хуже. И на этом фоне, я думаю, что «Динамо» – это не худшая команда и даже не средняя. Думаю, она находится ближе к группе лидеров по качеству игры, по футболистам, которые есть в команде, – сказал Байдачный.