Начальник спортивного отдела минского «Динамо»: «В 2017 году предложили Стасю адекватную, на наш взгляд, сумму. Да, она была примерно в два раза меньше, чем его предыдущее соглашение»

Источник материала: Tribuna.com

Начальник спортивного отдела минского «Динамо» Сергей Опимах рассказал о переговорах с Андреем Стасем в 2017 году.

– Почему минскому «Динамо» не удалось подписать Андрея Стася в 2017 году?

– Сразу хотел бы предупредить, что не собираюсь вступать в перепалку с игроком, наверное, в этой ситуации у каждого своя правда. Просто хочу рассказать эту историю с точки зрения клуба.

Андрей Стась вернулся в «Динамо» по ходу сезона-2016/17 из «Нефтехимика», куда он, в свою очередь, перешел из ЦСКА. И наш клуб, и нижнекамский принимали условия контракта, который с нападающим заключили еще в армейском клубе, и выплачивали Стасю заработную плату в соответствии с действующим со времен ЦСКА соглашением. Конечно, речь о сумме в российских рублях – долларовый эквивалент менялся вместе с девальвацией. Из этого понятно, что в «Динамо» точно знали, какой у Андрея был предыдущий контракт.

Про обещания при его переходе в «Динамо» заключить со Стасем двухлетний контракт на тех же условиях по окончании действия предыдущего соглашения ничего сказать не могу – в переговорах я не участвовал. Однако дальнейшие события происходили, как говорится, у меня на глазах.

Когда мы приступили к переговорам о контракте на сезон-2017/18, предложили Андрею адекватную, на наш взгляд, сумму. Да, она была примерно в два раза меньше, чем его предыдущее соглашение, но, во-первых, у «Динамо» образовались долги по итогам предыдущего сезона, во-вторых, происходило запланированное заранее снижение бюджета клуба. К тому же, все прекрасно понимают, что в «Динамо» никогда не было тех финансовых возможностей, которыми обладают ЦСКА или, например, «Авангард».

Отмечу, что условия, которые предлагались Стасю, соответствовали тем, которые имели другие игроки. То есть никак нельзя сказать, что заслуги и перспективы Андрея мы оценили ниже, чем у других игроков.

Хотя в ходе переговоров мы даже немного повысили сумму, Стась подписывать соглашение не стал и как неограниченно свободный агент перешел в «Авангард». На мой взгляд, это стандартная ситуация в переговорном процессе, который постоянно идет между клубами, игроками и их агентами. Переходы хоккеистов из клуба в клуб – неотъемлемая часть профессионального хоккея.

Также позиция «Динамо» состоит в том, что вопрос выступления за национальную сборную не может быть связан с обязательствами перед тем или иным клубом, размерами контрактов и так далее, – сказал Опимах.