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Гендиректор БАТЭ Залевский: «У нас был редизайн и появился слоган always first. Подчеркиваем и соответствуем ему»

19.05.2020 19:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Генеральный директор БАТЭ Михаил Залевский прокомментировал то, что клуб вышел на первое место в чемпионате Беларуси.

«То, что БАТЭ на первом месте, для нас это закономерность. У нас был редизайн и появился слоган always first. Подчеркиваем и соответствуем ему.

Профессионалы уже оценивают наш редизайн. Наш проект вошел в шорт-лист крупнейшей международной конференции на постсоветском пространстве. Надеемся, что победим там и будем лауреатами», – сказал Залевский.

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Генеральный директор БАТЭ Михаил Залевский прокомментировал то, что клуб вышел на первое место в чемпионате Беларуси.
 
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