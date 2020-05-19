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Гендиректор БАТЭ Залевский: «У нас был редизайн и появился слоган always first. Подчеркиваем и соответствуем ему»
19.05.2020 19:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Генеральный директор
«То, что
Профессионалы уже оценивают наш редизайн. Наш проект вошел в шорт-лист крупнейшей международной конференции на постсоветском пространстве. Надеемся, что победим там и будем лауреатами», – сказал Залевский.
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Гендиректор БАТЭ Залевский: «У нас был редизайн и появился слоган always first. Подчеркиваем и соответствуем ему»
Генеральный директор БАТЭ Михаил Залевский прокомментировал то, что клуб вышел на первое место в чемпионате Беларуси.
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