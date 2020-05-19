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Развадовский вернулся в «Юность»
19.05.2020 19:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий Павел Развадовский вернулся в «Юность»,
Как сообщает «
В минувшем сезоне Развадовский стал лучшим бомбардиром чемпионата Казахстана в составе «Иртыша». В 60 матчах он набрал 56 (23+33) баллов при показателе полезности «+36».
За карьеру в экстралиге сыграл 473 матча в составе
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Нападающий Павел Развадовский вернулся в «Юность», сообщает пресс-служба клуба.
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