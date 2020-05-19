Источник материала: Tribuna.com

Нападающий Павел Развадовский вернулся в «Юность», сообщает пресс-служба клуба.

Как сообщает « БХ », контракт заключен на один год.

В минувшем сезоне Развадовский стал лучшим бомбардиром чемпионата Казахстана в составе «Иртыша». В 60 матчах он набрал 56 (23+33) баллов при показателе полезности «+36».

За карьеру в экстралиге сыграл 473 матча в составе , бобруйского «Шинника» и солигорского и набрал 394 (177+219) очка. В сезоне-2015/16 был признан лучшим нападающим чемпионата страны. Чемпион Беларуси (2016, 2019), участник чемпионата мира-2018 в составе национальной сборной.