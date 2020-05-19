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Об игре во время пандемии и уровне чемпионата сегодня в проекте "Спорт-кадр"

19.05.2020 20:16 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Мечтают вывести "Торпедо-БелАЗ" в еврокубки и перейти в более сильный чемпионат. Результативность бразильских новичков  Габриэля Рамоса и Липе Велозу  помогла жодинской команде взобраться на второе место в чемпионате Беларуси после девяти туров. 

Об игре во время пандемии и уровне чемпионата Беларуси бразильцы расскажут в сегодня в проекте "Спорт-кадр" на "Беларусь 5" в 19:25.

 
 
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Мечтают вывести "Торпедо-БелАЗ" в еврокубки и перейти в более сильный чемпионат. Результативность бразильских новичков  Габриэля Рамоса и Липе Велозу  помогла...
 
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