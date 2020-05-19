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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Об игре во время пандемии и уровне чемпионата сегодня в проекте "Спорт-кадр" Мечтают вывести "Торпедо-БелАЗ" в еврокубки и перейти в более сильный чемпионат. Результативность бразильских новичков Габриэля Рамоса и Липе Велозу помогла...

Мечтают вывести "Торпедо-БелАЗ" в еврокубки и перейти в более сильный чемпионат. Результативность бразильских новичков Габриэля Рамоса и Липе Велозу помогла жодинской команде взобраться на второе место в чемпионате Беларуси после девяти туров.Об игре во время пандемии и уровне чемпионата Беларуси бразильцы расскажут в сегодня в проектена