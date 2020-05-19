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Сафонов о Вудкрофте: «Всегда уровень тренера определяет результат. Это не я придумал. Это давно ясно»

19.05.2020 20:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Директор СДЮШОР «Юность» Владимир Сафонов поделился мнением о молодых белорусских игроках.

– По поводу Крэйга Вудкрофта. Кто-то говорит, что он не доверяет молодым, не доверяет белорусам. Дайте поработать хорошему белорусскому тренеру. Какое ваше мнение на этот счет? Нужно оставлять Вудкрофта или дать возможность поработать белорусу?

– Всегда уровень тренера определяет результат. Это не я придумал. Это давно ясно. Если результат есть, то это как раз то, о чем мы с вами говорим. Когда тренер умеет все связать, умеет подобрать материал, который ему надо. В этом году не получился такой результат, который и болельщики, и мы, специалисты, естественно, все ждали.

Говорить о том, нужен или не нужен сегодня Вудкрофт… Ну если руководство доверяет этому тренеру и видит в нем… Мы же с вами не можем поменять в этой ситуации? Значит, у руководства есть какие-то доводы. Мы не в команде, и мы их не видим. А они каждый день встречаются, какое-то выбранное направление выполняется. Просто может быть нужно время для того, чтобы это осуществить.

Вот мы говорим о молодых игроках. Знаете, в наше время мы брали на сборы по 10-12 молодых хоккеистов.  Им было от 18 до 20 лет. Считаю, что вот это молодые. А оставалось в команде всегда 6-8 молодых хоккеистов. Они тянули лямку на уровне любых опытных. Тогда они быстро росли. 

Да, начало было трудным: мы то выиграем, то проиграем, то выиграем, то проиграем. Но им шло такое доверие, что они играли полный матч и чувствовали, что они несут ответственность. Каждый день они прибавляли и нам было это видно. Итог был такой, что в конце года мы были вверху и играли за выход в высший дивизион. Вот это отличие.

Если они будут играть, если им будут доверять, то они быстро будут расти. Если они будут киснуть там и только тренироваться, то примерно то же самое, что купил дорогую машину, залез туда на две минуты, посидел и вышел. Но ведь ты на ней не ездил, тебе ее не доверили. И практики на ней никакой нет. Таки и тут.  Если будет практика, будет хорошее доверие и они будут это чувствовать и видеть, то я уверен, что они быстро расти.

Я вот недавно читал высказывание Крикунова и я с ним на 100 процентов согласен. Потому что этот путь пройденный и этот путь не мы создаем сейчас. Путь проверенный, когда большие плеяды молодых ребят в минском «Динамо» начинали играть, я им доверял. И они к концу сезона были ведущими игроками. Я могу кучу примеров привести, когда молодые ребята становились затем лидерами.

Народ у нас в Беларуси есть, ребята у нас есть. Работая в школе могу сказать, что нынешняя техническая оснащенность намного выше, чем была раньше. Другая сторона, что эти же хоккеисты молодые в школах не имеют той сильной практики. Имею ввиду как раньше играли с ЦСКА, со «Спартаком», с «Динамо», с Ригой. Этого нет сейчас. А тогда было и они росли.

В целом получается так, что когда у них будет практика на уровне КХЛ, то я уверен, что эти ребята вырастут и у нас в дальнейшем будет хорошая плеяда ребят. Нисколько не хуже, чем у нас когда-то была. Они есть. Я вижу и в нашей школе: и в «Юности», и в «Динамо», и в Березе, и в Гродно. Такие ребята в школах есть. Их просто нужно правильно развивать и доверять, – сказал Сафонов.

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Теги: Гродно
 
 
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Директор СДЮШОР «Юность» Владимир Сафонов поделился мнением о молодых белорусских игроках.
 
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