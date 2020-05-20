Олег Иванов: «Что же произойдет с белорусским хоккеем, если «Динамо» на один сезон покинет КХЛ?! Смешно. Уже все давным-давно произошло»

Источник материала: Tribuna.com

Бывший спортивный директор минского «Динамо» считает, что следующий сезон «зубры» должны провести в «Париматч-Экстралиге».

«Ой-ой-ой! Ай-ай-ай! Что же произойдет с белорусским хоккеем, если « Динамо » на один сезон покинет КХЛ?! Смешно, честное слово. Уже все давным-давно произошло. И не один раз...

Спору нет, КХЛ – турнир очень приличного уровня. И я, кстати, никогда не ратовал за выход «зубров» из Континентальной Лиги. Но вот именно сезон наступающий, остаюсь при своем мнении, минчанам было бы полезно провести в экстралиге, которая «Париматч».

Пусть хоть кто-нибудь внятно объяснит и приведет конкретные положительные примеры без лозунгов и общих фраз, что нам вообще дало участие белорусского клуба в КХЛ? Только не надо, пожалуйста, про молодежь... Мы U-20 «опускаем» в экстралигу «Б», чтобы не травмировать ребят чередой болезненных поражений. А в «Динамо» сериями из девяти/одиннадцати/двенадцати проигрышей подряд, судя по всему, молодежь «закаляем», прививая ей «психологию победителей/философию побеждать». Трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко назвал это «дурдомом». Это вам не какой-то там «бездарный самозванец» Иванов...

Зрители? Был на трех матчах. На открытии сезона с «Нефтехимиком» – аншлаг. С «Адмиралом» и «Северсталью» – хорошо, если тысяч по пять болельщиков присутствовало...

Льюис обещал нам медали ЧМ. Правда, как сказал мне один заслуженный тренер РБ, «не уточнил какие... Может шоколадные». Крэйг «замахивался» на кубок Гагарина... Савилов грезит пятьюдесятью белорусами в НХЛ... Мы вообще вменяемые люди? Вы верите во все это?

«Не было бы счастья, да несчастье помогло» – наши парни сейчас востребованы в других клубах Континентальной Лиги. Клубах не рядовых. И чем больше их там будет, тем лучше. Лучше для белорусского хоккея, для национальной сборной. Пусть выпрыгивают из коньков, выгрызают себе место под солнцем в запредельной конкурентной среде...