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Российский вратарь «Юности» Большаков: «Если будет предложение, я с радостью приму белорусский паспорт и с удовольствием сыграю за сборную»

20.05.2020 09:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

23-летний российский вратарь «Юности» Сергей Большаков, который недавно перешел в «Юность», готов принять белорусское гражданство.

– Если будет предложение, я с радостью приму белорусский паспорт и с удовольствием сыграю за сборную. Выступить на чемпионате мира дорогого стоит. Но для начала нужно показать себя в чемпионате Беларуси. Моя главная цель – добиться максимума побед с «Юностью» во всех турнирах.

Нужно оставаться командным игроком. Один хороший вратарь сказал: «Нужно, чтобы я пропустил на одну меньше, чем мы сможем забросить». Возможно, это не самая лучшая позиция, но она очень хорошая. Для вратаря на первом месте в статистике должны быть не шатауты, коэффициент надежности или процент отраженных бросков, а количество побед. Можно играть охренительно, но не побеждать – в таком случае пользы ни для кого нет.

 В Минске сказали, что хотят видеть меня основным вратарем. Хотя я не думаю, что этот момент нужно было оговаривать. Надо своей игрой доказывать, что ты хорош. Но если в меня верят, тогда у меня получается все – как это было в Канаде или в Рязани. И удовольствия от хоккея больше. Но в то же время нужны люди, которые будут меня ненавидеть. Должно что-то подстегивать. Иногда на арене соперника мне даже легче играть. А знаешь, какое самое классное чувство для вратаря? Когда ему аплодируют чужие болельщики.

Пока не договаривались, когда нужно приехать. Хочу уже скорее вернуться на лед и познакомиться с командой. Хотя тренировки я не прерывал, но лед землей полноценно не заменишь. Сейчас сложная ситуация в мире, границы закрыты. Но я буду прорываться, – сказал Большаков.

«Юность» набрала россиян: чемпион канадской «юниорки», лучший форвард ВХЛ и экс-игрок «молодежки», у которого были проблемы с допингом

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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23-летний российский вратарь «Юности» Сергей Большаков, который недавно перешел в «Юность», готов принять белорусское гражданство.
 
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