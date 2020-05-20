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Каналы «Матч ТВ» покажут 6 матчей 10-го тура чемпионата Беларуси и финал Кубка
20.05.2020 17:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Российский спортивный канал «Матч ТВ» из программы 10-го тура чемпионата Беларуси покажет 6 встреч.
20 мая – «Динамо» Брест – БАТЭ («Матч!»);
21 мая – «Неман» – «Торпедо-БелАЗ» («Матч!»);
22 мая – «Славия» – «Городея» («Матч! Футбол 1»), «Шахтер» – «Белшина («Матч! Футбол 1»);
23 мая – «Ислочь» – «Энергетик-БГУ» («Матч! Футбол 1»), «Витебск» – «Динамо» Минск («Матч! Футбол 1»).
Кроме того каналы покажут финал Кубка Беларуси 24 мая БАТЭ – «Динамо» Брест.
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Российский спортивный канал «Матч ТВ» из программы 10-го тура чемпионата Беларуси покажет 6 встреч.
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