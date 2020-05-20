ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Каналы «Матч ТВ» покажут 6 матчей 10-го тура чемпионата Беларуси и финал Кубка

20.05.2020 17:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Российский спортивный канал «Матч ТВ» из программы 10-го тура чемпионата Беларуси покажет 6 встреч.

20 мая – «Динамо» Брест – БАТЭ («Матч!»);

21 мая – «Неман» – «Торпедо-БелАЗ» («Матч!»);

22 мая – «Славия» – «Городея» («Матч! Футбол 1»), «Шахтер» – «Белшина («Матч! Футбол 1»);

23 мая – «Ислочь» – «Энергетик-БГУ» («Матч! Футбол 1»), «Витебск» – «Динамо» Минск («Матч! Футбол 1»).

Кроме того каналы покажут финал Кубка Беларуси 24 мая БАТЭ – «Динамо» Брест.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российский спортивный канал «Матч ТВ» из программы 10-го тура чемпионата Беларуси покажет 6 встреч.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Егор Шарангович: «Думаю, Захаров соберет лучший состав, и на этот раз у нас получится пробиться на Олимпиаду»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

19.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец
20.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Кричевская жизнь

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика