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После 10-и туров БАТЭ оторвался от брестского «Динамо» на 9 очков

20.05.2020 21:01 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В матче 10-го тура БАТЭ на выезде обыграл брестское «Динамо» (3:1).

В активе борисовчан 22 очка. У «Динамо» осталось 13 баллов.

БАТЭ продолжает лидировать в таблице чемпионата. Брестчане пока занимают 8-е место.

В следующем туре БАТЭ дома сыграет с «Ислочью». Брестское «Динамо» встретится с «Рухом».

Таблица чемпионата Беларуси

 
 
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В матче 10-го тура БАТЭ на выезде обыграл брестское «Динамо» (3:1).
 
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