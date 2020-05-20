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После 10-и туров БАТЭ оторвался от брестского «Динамо» на 9 очков
20.05.2020 21:01 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В матче 10-го тура БАТЭ на выезде обыграл брестское «Динамо» (3:1).
В активе борисовчан 22 очка. У «Динамо» осталось 13 баллов.
БАТЭ продолжает лидировать в таблице чемпионата. Брестчане пока занимают 8-е место.
В следующем туре БАТЭ дома сыграет с «Ислочью». Брестское «Динамо» встретится с «Рухом».
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В матче 10-го тура БАТЭ на выезде обыграл брестское «Динамо» (3:1).
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