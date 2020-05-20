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«Динамо» Брест – БАТЭ. На матче присутствует 4 320 зрителей. Это рекорд сезона
20.05.2020 20:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В матче 10-го тура чемпионата Беларуси брестское «Динамо» принимает БАТЭ.
Матч на стадионе ГОСК «Брестский» посетили 4320 человек.
Отметим, что это рекордная посещаемость для нынешнего сезона. Предыдущим самым посещаемым матчем была игра «Динамо» Брест – «Смолевичи» (3848).
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В матче 10-го тура чемпионата Беларуси брестское «Динамо» принимает БАТЭ.
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