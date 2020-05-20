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Кирилл Альшевский: «Потеря концентрации при счете 1:1 могла привести к немного парадоксальному голу в наши ворота»

20.05.2020 21:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер БАТЭ Кирилл Альшевский прокомментировал результат матча против брестского «Динамо».

– Неплохой матч. Неудался нам первый тайм. Действовали достаточно агрессивно, с недостаточно холодной головой. Это нам помешало реализовать то, что мы задумали, уже в первом тайме. Во втором тайме таких эпизодов было больше. Воспользовались своими моментами и победили.

- Могли пропустить при счете 1:1. Игроки не успели вернуться в защиту.

– Вопрос не в том, что не успевали вернуться, просто наши игроки немного заигрались в атаке, не соблюдали тот баланс, который необходим. Потеря концентрации могла привести к немного парадоксальному голу.

- Рукой в штрафной сыграл, кажется, Павловец.

– Видел. Есть главный судья, они трактуют эпизоды, как считают нужным.

- 22 мяча забили после 10 туров.

– Прошла треть чемпионата. Нужно сохранять спокойствие. Мы играем два матча подряд с чемпионом страны. Видно, что все только начинается.

- Топлива на Кубок хватит?

– Я думаю, что будет непросто, но очень интересно, – сказал Альшевский в эфире канала «Беларусь 5».

 
 
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Главный тренер БАТЭ Кирилл Альшевский прокомментировал результат матча против брестского «Динамо».
 
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