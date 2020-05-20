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Сергей Ковальчук: «Болельщики кричали «уходи»? Понятно, что ожидания были после чемпионского сезона высокие, и мы их не оправдываем»

20.05.2020 22:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер брестского «Динамо» Сергей Ковальчук поделился эмоциями после игры 10-го тура чемпионата Беларуси против БАТЭ.

– Хорошая игра, в принципе, с обеих сторон. Я думаю, болельщикам должно было понравиться. Понятно, что БАТЭ – квалифицированная команда и наказывала нас за те ошибки, которые мы при обороне делали. В свою очередь, мы не забивали хорошие моменты. В любом случае, я доволен ребятами. Я знаю, что ситуация должна исправиться и будем надеяться, что это будет в ближайшее время. БАТЭ с победой.

Понятно, что надо что-то менять или кого-то менять, но, в любом случае, расстраиваться не стоит. Сегодняшний день уже мы прожили и сейчас должны быть мыслями в воскресение на финальной игре.

- Я знаю, что вы значимый человек для истории брестского футбола, а сейчас главный тренер. На стадионе по ходу матча слышалось – «Сергей Ковальчук – уходи». Насколько неприятно это было для вас или вы просто не обращали внимания на это?

– Понятно, что это неприятно. Но от этого не уйдешь, такова судьба. Понятно, что ожидания были после чемпионского сезона высокие, и на сегодняшний день мы их не оправдываем. Скажем так, я осознанно в свое время сделал выбор. Поэтому, сожалеть не о чем. Такова доля, надо выслушивать и критику, – сказал Ковальчук.

 
 
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Главный тренер брестского «Динамо» Сергей Ковальчук поделился эмоциями после игры 10-го тура чемпионата Беларуси против БАТЭ.
 
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