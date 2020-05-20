|
Сергей Ковальчук: «Замена Милевского была плановой. Достаточно квалифицированно сыграл, просто ему надо было отдохнуть»
20.05.2020 22:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер брестского «Динамо» Сергей Ковальчук рассказал о замене Артема Милевского.
- Попадание ноги Савицкого в штангу было болезненным, не жаловался он?
– Я надеюсь, что до воскресения залечим те травмы, которые есть. Вроде небольшие, но завтрашний день покажет.
- Артема Милевского вы заменили после этого момента. С чем это связано?
– Это плановая замена. Достаточно квалифицированно сыграл. Мы все это видели. Просто ему надо было отдохнуть.
- Достаточно много желтых карточек получили ваши футболисты. Это показатель того, что они не успевали за футболистами БАТЭ, показатель агрессии какой-то лишней?
– Я не буде комментировать это. Если я не буду комментировать, то вы поймете почему. По моему субъективному мнению, не все желтые карточки были показаны правильно. Да, некоторые были, например, при срыве атаки, были достаточно очевидными. Но некоторые очень спорные, – сказал Ковальчук.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сергей Ковальчук: «Замена Милевского была плановой. Достаточно квалифицированно сыграл, просто ему надо было отдохнуть»
Главный тренер брестского «Динамо» Сергей Ковальчук рассказал о замене Артема Милевского.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)