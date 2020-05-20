Сергей Ковальчук: «Замена Милевского была плановой. Достаточно квалифицированно сыграл, просто ему надо было отдохнуть»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер брестского «Динамо» Сергей Ковальчук рассказал о замене Артема Милевского.

- Попадание ноги Савицкого в штангу было болезненным, не жаловался он?

– Я надеюсь, что до воскресения залечим те травмы, которые есть. Вроде небольшие, но завтрашний день покажет.

- Артема Милевского вы заменили после этого момента. С чем это связано?

– Это плановая замена. Достаточно квалифицированно сыграл. Мы все это видели. Просто ему надо было отдохнуть.

- Достаточно много желтых карточек получили ваши футболисты. Это показатель того, что они не успевали за футболистами БАТЭ, показатель агрессии какой-то лишней?

– Я не буде комментировать это. Если я не буду комментировать, то вы поймете почему. По моему субъективному мнению, не все желтые карточки были показаны правильно. Да, некоторые были, например, при срыве атаки, были достаточно очевидными. Но некоторые очень спорные, – сказал Ковальчук.

Олег Дулуб: «Замена Милевского обездушила брестское «Динамо»