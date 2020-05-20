Николай Ходасевич: «Брестское «Динамо» больше не претендент на чемпионский титул»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский журналист Николай Ходасевич поделился эмоциями после матча 10-го тура чемпионата Беларуси «Динамо» Брест – БАТЭ (1:3).

«На 30-й минуте матча пришла в голову фраза: «Артем Милевский – шедевр. «Динамо-Брест» – пустота». По первому тайму было заметно, насколько команда Ковальчука не готова к большому матчу ментально. Она, вроде как, хочет играть, вроде есть какие-то подходы, удары. Но по жестам заметно, насколько не хватает природной внутренней силы, чтобы сражаться в каждом эпизоде.

Вопросов к Милевскому нет. Столько подкатов, шикарный, гениальный мяч на интуиции. Это шедевр, все остальное – пустота. Пустота выражается в промахе Савицкого при счете 1:1, огромное количество ударов мимо ворот. Выхолощенность, можно сказать.

БАТЭ сыграл так, как должен был сыграть в гостях, насколько позволяет соперник. По игре – это классика.

Мне этот матч не понравился. Мне не хватило качественного футбола, интенсивного футбола. Это не то, что можно показать миру. Это вопрос не моих ожиданий, это вопрос готовности, возможностей наших коллективов.

Что значит это поражение для брестского «Динамо»? Брестское «Динамо» больше не претендент на чемпионский титул. 9 очков ликвидировать будет сложно. БАТЭ лучше восстановится к финальному матчу Кубка ментально. Не знаю, какую мотивацию нужно найти «Динамо», чтобы сражаться за трофей. Брест будет сражаться, потому что это, возможно, последний титул, который может выиграть команда», – сказал Ходасевич.

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