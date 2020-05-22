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Чемпионат Беларуси по футболу. "Горняки" примут "Белшину"
22.05.2020 16:08 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTСможет ли "Шахтер" подняться на второе место в чемпионате, узнаем сегодня вечером из прямой трансляции на
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Сможет ли "Шахтер" подняться на второе место в чемпионате, узнаем сегодня вечером из прямой трансляции на "Беларусь 5". В 20:00 "горняки" примут "Белшину".
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