Вернидуб о Матвейчике: «Поверьте, мне как тренеру очень сложно, когда нужно брать и что-то резать»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер поделился мнением о будущем . Ранее сообщалось, что защитник покинет клуб.

— Матвейчик все так же в дубле. Вы на него все так же рассчитываете или может планируете с ним расставаться?

— Сложный вопрос. Я не хочу комментировать. Но пока мы работаем. В любом случае, это — легенда. Я считаю, что ему нужно отдать должное, сколько он здесь сыграл. Я это искренне, от чистого сердца. Снимаю шляпу перед такими футболистами: он часто был капитаном команды, он игрок национальной сборной. Но так случилось, что у каждого есть...

Поверьте, мне как тренеру очень сложно, когда нужно брать и что-то резать, это очень сложно. Но, к сожалению, бывают такие моменты. Мы идем, а там жизнь покажет, – сказал Вернидуб.

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