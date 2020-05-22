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Вернидуб о Матвейчике: «Поверьте, мне как тренеру очень сложно, когда нужно брать и что-то резать»
23.05.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер
— Матвейчик все так же в дубле. Вы на него все так же рассчитываете или может планируете с ним расставаться?
— Сложный вопрос. Я не хочу комментировать. Но пока мы работаем. В любом случае, это — легенда. Я считаю, что ему нужно отдать должное, сколько он здесь сыграл. Я это искренне, от чистого сердца. Снимаю шляпу перед такими футболистами: он часто был капитаном команды, он игрок национальной сборной. Но так случилось, что у каждого есть...
Поверьте, мне как тренеру очень сложно, когда нужно брать и что-то резать, это очень сложно. Но, к сожалению, бывают такие моменты. Мы идем, а там жизнь покажет, – сказал Вернидуб.
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Главный тренер «Шахтера» Юрий Вернидуб поделился мнением о будущем Сергея Матвейчика.
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