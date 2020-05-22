ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Вернидуб о Матвейчике: «Поверьте, мне как тренеру очень сложно, когда нужно брать и что-то резать»

23.05.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Шахтера» Юрий Вернидуб поделился мнением о будущем Сергея Матвейчика. Ранее сообщалось, что защитник покинет клуб.

— Матвейчик все так же в дубле. Вы на него все так же рассчитываете или может планируете с ним расставаться?

— Сложный вопрос. Я не хочу комментировать. Но пока мы работаем. В любом случае, это — легенда. Я считаю, что ему нужно отдать должное, сколько он здесь сыграл. Я это искренне, от чистого сердца. Снимаю шляпу перед такими футболистами: он часто был капитаном команды, он игрок национальной сборной. Но так случилось, что у каждого есть...

Поверьте, мне как тренеру очень сложно, когда нужно брать и что-то резать, это очень сложно. Но, к сожалению, бывают такие моменты. Мы идем, а там жизнь покажет, – сказал Вернидуб.

Высокие коэффициенты на матчи чемпионата Беларуси здесь

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер «Шахтера» Юрий Вернидуб поделился мнением о будущем Сергея Матвейчика.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Юрий Вернидуб: «Тут такое же «Динамо» Минск, как у нас в Украине «Динамо» Киев. «Бело-голубые» – гранд белорусского футбола»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

22.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Кировец

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика