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Арина Соболенко: «Очень удивлюсь, если мы вообще начнем играть в этом сезоне. Думаю, соревнования возобновятся только в январе»

23.05.2020 17:57 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, занимающая 11 место в рейтинге WTA, поделилась мнением о возобновлении сезона.

— Белорусский спорт спасает телевидение — футбол, теннис. Поздравляю, кстати, с титулом — в этом сезоне ни у кого еще не было такой возможности, а ты взяла трофей. Скучаешь по игре?

— Очень скучаю по матчам, адреналину. Но Беларусь спасает. Хорошо, что я нахожусь в такой ситуации дома. 

— Расскажи, пожалуйста про этот турнир. Косвенное отношение к организации ты тоже имеешь?

— Эти турниры организовывал мой спарринг-партнер — Антон Дубров. Он находил спонсоров, устраивал так, чтобы все было в закрытом режиме.

— Какие условия были в теннисном центре? Может совсем скоро будут новые правила в теннисе?

— Вполне возможно, после такого периода в жизни всего мира, в теннисе начнут вводить бесконтактные варианты проведения матчей. У нас всё было закрыто, не пускали никого, кроме игроков и тренеров. Было много антисептиков, все убирали каждый час-два. Никаких рукопожатий. Собственно нам разрешили провести турнир при условии, что всё будет безопасно.

— Как отнеслась к новости, что турниров не будет, как минимум, до августа?

— Отнеслась с пониманием к решению отменить все международные турниры до августа. Здоровье всех нас превыше всего сейчас. Очень удивлюсь, если мы вообще начнем играть в этом сезоне. Думаю, соревнования возобновятся только в январе. В принципе, 2020-й год можно вычеркнуть и готовиться к следующему сезону, – сказала Соболенко.

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Белорусская теннисистка Арина Соболенко, занимающая 11 место в рейтинге WTA, поделилась мнением о возобновлении сезона.
 
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