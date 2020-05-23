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Арина Соболенко: «Очень удивлюсь, если мы вообще начнем играть в этом сезоне. Думаю, соревнования возобновятся только в январе»
23.05.2020 17:57 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусская теннисистка
— Белорусский спорт спасает телевидение — футбол, теннис. Поздравляю, кстати, с титулом — в этом сезоне ни у кого еще не было такой возможности, а ты взяла трофей. Скучаешь по игре?
— Очень скучаю по матчам, адреналину. Но Беларусь спасает. Хорошо, что я нахожусь в такой ситуации дома.
— Расскажи, пожалуйста про этот турнир. Косвенное отношение к организации ты тоже имеешь?
— Эти турниры организовывал мой спарринг-партнер — Антон Дубров. Он находил спонсоров, устраивал так, чтобы все было в закрытом режиме.
— Какие условия были в теннисном центре? Может совсем скоро будут новые правила в теннисе?
— Вполне возможно, после такого периода в жизни всего мира, в теннисе начнут вводить бесконтактные варианты проведения матчей. У нас всё было закрыто, не пускали никого, кроме игроков и тренеров. Было много антисептиков, все убирали каждый час-два. Никаких рукопожатий. Собственно нам разрешили провести турнир при условии, что всё будет безопасно.
— Как отнеслась к новости, что турниров не будет, как минимум, до августа?
— Отнеслась с пониманием к решению отменить все международные турниры до августа. Здоровье всех нас превыше всего сейчас. Очень удивлюсь, если мы вообще начнем играть в этом сезоне. Думаю, соревнования возобновятся только в январе. В принципе, 2020-й год можно вычеркнуть и готовиться к следующему сезону, – сказала Соболенко.
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Арина Соболенко: «Очень удивлюсь, если мы вообще начнем играть в этом сезоне. Думаю, соревнования возобновятся только в январе»
Белорусская теннисистка Арина Соболенко, занимающая 11 место в рейтинге WTA, поделилась мнением о возобновлении сезона.
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