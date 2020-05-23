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На финал Кубка Беларуси продано 2500 билетов
23.05.2020 18:36 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Завтра состоится финал
Матч пройдет на минском
Исходя из эпидемиологической ситуации, сложившейся в стране, в продажу запущены лишь 25% билетов от общего количества мест на арене. Рассадка на секторах будет осуществляться в шахматном порядке и на расстоянии, гарантирующем комфортное и безопасное пребывание зрителей на стадионе.
Номинал билетов для нейтральных болельщиков составит от 4 до 8 рублей в зависимости от сектора и места на стадионе.
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Завтра состоится финал Кубка Беларуси, в котором встретятся БАТЭ и брестское «Динамо».
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