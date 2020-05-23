На финал Кубка Беларуси продано 2500 билетов

Источник материала: Tribuna.com

Завтра состоится финал Кубка Беларуси , в котором встретятся и брестское «Динамо». На игру реализовано уже около 2500 билетов, передает «Прессбол».

Матч пройдет на минском стадионе «Динамо» . Начало – в 17.00.

Исходя из эпидемиологической ситуации, сложившейся в стране, в продажу запущены лишь 25% билетов от общего количества мест на арене. Рассадка на секторах будет осуществляться в шахматном порядке и на расстоянии, гарантирующем комфортное и безопасное пребывание зрителей на стадионе.

Номинал билетов для нейтральных болельщиков составит от 4 до 8 рублей в зависимости от сектора и места на стадионе.

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