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На финал Кубка Беларуси продано 2500 билетов

23.05.2020 18:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Завтра состоится финал Кубка Беларуси, в котором встретятся БАТЭ и брестское «Динамо». На игру реализовано уже около 2500 билетов, передает «Прессбол».

Матч пройдет на минском стадионе «Динамо». Начало – в 17.00.

Исходя из эпидемиологической ситуации, сложившейся в стране, в продажу запущены лишь 25% билетов от общего количества мест на арене. Рассадка на секторах будет осуществляться в шахматном порядке и на расстоянии, гарантирующем комфортное и безопасное пребывание зрителей на стадионе.

Номинал билетов для нейтральных болельщиков составит от 4 до 8 рублей в зависимости от сектора и места на стадионе.

Сладкий кэф! БАТЭ забьет в обоих таймах финала Кубка за 2.80!⚽

 
 
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Завтра состоится финал Кубка Беларуси, в котором встретятся БАТЭ и брестское «Динамо».
 
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