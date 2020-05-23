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Тренер дубля «Ислочи»: «Почему вчера одна замена была? Федерация вам объяснит, почему одна замена была, ###»
23.05.2020 21:49 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер дубля
- Почему вчера у вас остался лишь один запасной игрок?
– Ну, это вы в федерацию позвоните. Федерация вам объяснит, почему одна замена была, ### [блин].
- Но вы ведь планировали всю заявку заполнить?
– Ребят, еще раз говорю: позвоните в федерацию – она вам объяснит, что произошло, потому что я уже устал от этого, ### [блин]. От этих ситуаций, ### [блин], непонятных, ### [блин]. Я сам не знаю, что у них там случилось, честное слово. Я не знаю, что там у них случилось, но сказали, что эти футболисты на поле выйти не должны.
- То есть Мельнику, Лисовскому, Лазарчику и Некрашевичу запретили играть?
– Ну, кто был в заявке изначально, поэтому... Это вопросы туда. Мне сообщили, что люди играть не могут – и все. Больше ничего не знаю.
- Это вам инспектор матча сказал?
– Нет. Не инспектор. Мне позвонили и попросили из клуба. Это не инспектор сказал – это сказал клуб. Представитель клуба сказал. Инспектор тут ни при чем.
- Но вы все равно на морально-волевых выиграли. Поздравляю.
– Да, спасибо. Не было бы счастья, да несчастье помогло, – сказал Цыганенко специально для Tribuna.com.
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Тренер дубля «Ислочи»: «Почему вчера одна замена была? Федерация вам объяснит, почему одна замена была, ###»
Главный тренер дубля Валерий Цыганенко дал комментарий по поводу вчерашнего матча против «Энергетика-БГУ».
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