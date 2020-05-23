Тренер дубля «Ислочи»: «Почему вчера одна замена была? Федерация вам объяснит, почему одна замена была, ###»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер дубля дал комментарий по поводу вчерашнего матча против «Энергетика-БГУ». Напомним, что ранее Tribuna.com сообщила о том, что 5 футболистов дубля были отстранены инспектором игры от матча как контакты первого уровня, однако федерация опровергла эту информацию.

- Почему вчера у вас остался лишь один запасной игрок?

– Ну, это вы в федерацию позвоните. Федерация вам объяснит, почему одна замена была, ### [блин].

- Но вы ведь планировали всю заявку заполнить?

– Ребят, еще раз говорю: позвоните в федерацию – она вам объяснит, что произошло, потому что я уже устал от этого, ### [блин]. От этих ситуаций, ### [блин], непонятных, ### [блин]. Я сам не знаю, что у них там случилось, честное слово. Я не знаю, что там у них случилось, но сказали, что эти футболисты на поле выйти не должны.

- То есть Мельнику, Лисовскому, Лазарчику и Некрашевичу запретили играть?

– Ну, кто был в заявке изначально, поэтому... Это вопросы туда. Мне сообщили, что люди играть не могут – и все. Больше ничего не знаю.

- Это вам инспектор матча сказал?

– Нет. Не инспектор. Мне позвонили и попросили из клуба. Это не инспектор сказал – это сказал клуб. Представитель клуба сказал. Инспектор тут ни при чем.

- Но вы все равно на морально-волевых выиграли. Поздравляю.

– Да, спасибо. Не было бы счастья, да несчастье помогло, – сказал Цыганенко специально для Tribuna.com.

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