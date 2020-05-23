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Виталий Жуковский: «Мы проиграли и я понимаю, что это моя ошибка. Но была идея сыграть на победу»

23.05.2020 22:37 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский подвел итог матча против «Энергетика»-БГУ в матче 10-го тура высшей лиги, передает «Прессбол».

– Игра была обоюдоострая, много моментов. Наверно, чуть-чуть больше повезло команде, которая победила. С чем я ее заслуженно поздравляю. С нашей стороны было много вертикализации игры, много играли верх. Потому что, парень у нас, Мельников, дебютировал.

В принципе, большой молодец. Сделал все, что просили. Искали счастье за спиной у противников, но исполнения нам чуть не хватает. Играли в несвойственной манере.

Тренерский штаб выбрал такую тактику. Если взять то, что мы шлифовали в предсезонном сборе, те взаимодействия, когда у нас была четверка и мы ее крутили на три позиции. У нас неплохо получалось. Но сейчас из этой четверки остался один Янсане. Поэтому изменили тактику и играли в несвойственный футбол. Могли добиться результата, но сопернику чуть больше повезло. С чем я их заслуженно поздравляю.

- С чем была связана обратная замена Лисовского?

– Он вышел неплохо. Хорошо зоны закрывал. Но моя была идея была в том, что есть Адегбола, который хорошо играет лицом к воротам, хорошо играет один в один. Они его не знают, он еще не играл и хотелось, чтобы в эту пятиминутку усилить позицию — очень хотелось победить. Сожаления нет. Я понимаю, что забили из зоны, где должен был находиться футболист. Мы проиграли и я понимаю, что это моя ошибка. Но была идея сыграть на победу.

Мы пропустили из-за моего тренерского решения и могу признать, что я проиграл этот матч. А командой я очень доволен. Они бились, им полный респект. Но очень важен тренировочный процесс. В принципе мы эту неделю... перед игрой с «Динамо», можно сказать, вообще не тренировались. Очень много было причин, поэтому. А эта неделя более-менее. Было много ребят-дублеров, тренировочный процесс был. Приходишь на тренировку и не знаешь, будут ли эти футболисты.

Хорошо, что Деня Поляков всегда есть с нами, помогает (улыбается). Я мог предположить, что будет хуже. С учетом того, что происходит в последние две недели в нашей команде, я считаю, что ребята большие молодцы, – сказал Жуковский.

Успей поставить, пока высшую лигу не приостановили! Вся линия здесь

 
 
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Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский подвел итог матча против «Энергетика»-БГУ в матче 10-го тура высшей лиги, передает «Прессбол».
 
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