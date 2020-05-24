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Футбол. Чемпионат Беларуси. 10 тур

24.05.2020 12:53 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

БАТЭ в лидерах после трети чемпионата, всего на балл отстает "Энергетик-БГУ". Заключительный матч 10-го тура чемпионата страны принимал "Витебск", и хозяева вырвали ничью с минским "Динамо" - 1:1. На точный удар Ивана Бахара ответил Ион Николаеску. У клубов по 13 очков, северяне - восьмые, столичный на 10-й позиции. 
Также ничья 1:1 зафиксирована в матче между "Слуцком" и "Рухом", "Энергетик-БГУ" в выездной встрече с "Ислочью" вырвал викторию в компенсированное время - 2:1, что и позволило подняться на 2-ю позицию. На 3 пункта меньше, чем у студентов, у 3-й и 4-й команд - "Торпедо-БелАЗ" и "Шахтера". Действующий чемпион - "Динамо-Брест" пока лишь на 10-й позиции.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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БАТЭ в лидерах после трети чемпионата, всего на балл отстает "Энергетик-БГУ". Заключительный матч 10-го тура чемпионата страны принимал "Витебск", и хозяева вырвали...
 
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