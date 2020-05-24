Генич о финале Кубка Беларуси: «Тренер Ковальчук, над которым уже занесли меч, вряд ли будет рисковать»

Источник материала: Tribuna.com

Комментатор Константин Генич дал прогноз на финал Кубка Беларуси БАТЭ – - .

«В финальном матче Кубка Беларуси сыграют последний чемпион страны и гегемон прошлых лет – брестское «Динамо» против БАТЭ в Минске. Команды играли посреди недели в десятом туре чемпионата. Выдали прекрасный матч: много атак, забитых мячей. Вообще, игра была очень насыщенной.

Сомневаюсь, что в кубковом матче увидим продолжение сценария. Здесь цена ошибки имеет совсем другие последствия. Динамовцы вряд ли рискнут сыграть с БАТЭ в открытый футбол, как в домашнем матче в чемпионате. Там был ответ удар на удар в атаке. Думаю, тренер Ковальчук, над которым уже занесли меч, вряд ли будет рисковать. Если он еще и финал Кубка проиграет, то лишится места наверняка.

БАТЭ на хорошем ходу, в хорошей форме. Финальный матч, где все решается в одной конкретной игре, большим количеством мячей не порадует. Не исключаю и дополнительное время», – сказал Генич.

Сладкий кэф! БАТЭ забьет в обоих таймах финала Кубка за 2.80!⚽