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Генич о финале Кубка Беларуси: «Тренер Ковальчук, над которым уже занесли меч, вряд ли будет рисковать»
24.05.2020 13:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Комментатор Константин Генич дал прогноз на финал Кубка Беларуси
«В финальном матче Кубка Беларуси сыграют последний чемпион страны и гегемон прошлых лет – брестское «Динамо» против
Сомневаюсь, что в кубковом матче увидим продолжение сценария. Здесь цена ошибки имеет совсем другие последствия. Динамовцы вряд ли рискнут сыграть с БАТЭ в открытый футбол, как в домашнем матче в чемпионате. Там был ответ удар на удар в атаке. Думаю, тренер Ковальчук, над которым уже занесли меч, вряд ли будет рисковать. Если он еще и финал Кубка проиграет, то лишится места наверняка.
БАТЭ на хорошем ходу, в хорошей форме. Финальный матч, где все решается в одной конкретной игре, большим количеством мячей не порадует. Не исключаю и дополнительное время», – сказал Генич.
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Генич о финале Кубка Беларуси: «Тренер Ковальчук, над которым уже занесли меч, вряд ли будет рисковать»
Комментатор Константин Генич дал прогноз на финал Кубка Беларуси БАТЭ – «Динамо-Брест».
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