ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Генич о финале Кубка Беларуси: «Тренер Ковальчук, над которым уже занесли меч, вряд ли будет рисковать»

24.05.2020 13:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Комментатор Константин Генич дал прогноз на финал Кубка Беларуси БАТЭ «Динамо-Брест».

 «В финальном матче Кубка Беларуси сыграют последний чемпион страны и гегемон прошлых лет – брестское «Динамо» против БАТЭ в Минске. Команды играли посреди недели в десятом туре чемпионата. Выдали прекрасный матч: много атак, забитых мячей. Вообще, игра была очень насыщенной.

Сомневаюсь, что в кубковом матче увидим продолжение сценария. Здесь цена ошибки имеет совсем другие последствия. Динамовцы вряд ли рискнут сыграть с БАТЭ в открытый футбол, как в домашнем матче в чемпионате. Там был ответ удар на удар в атаке. Думаю, тренер Ковальчук, над которым уже занесли меч, вряд ли будет рисковать. Если он еще и финал Кубка проиграет, то лишится места наверняка.

БАТЭ на хорошем ходу, в хорошей форме. Финальный матч, где все решается в одной конкретной игре, большим количеством мячей не порадует. Не исключаю и дополнительное время», – сказал Генич.

Сладкий кэф! БАТЭ забьет в обоих таймах финала Кубка за 2.80!⚽

 
Теги: Брест, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Комментатор Константин Генич дал прогноз на финал Кубка Беларуси БАТЭ – «Динамо-Брест».
 
Новости дня
Новости спорта
 
Футбол. Чемпионат Беларуси. 10 тур
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

23.05.2020
Mlife
Нясвижскiя навiны
24.05.2020
Mir24.TV Belarus
Нясвижскiя навiны

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика