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Республиканский центр конного спорта в Ратомке проводит чемпионаты среди учащихся

24.05.2020 14:31 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Нынешние выступления по конкуру одиночные и на свежем воздухе с учетом эпидтребований.Такие внутренние соревнования необходимы для спортсменов, ведь у Беларуси три лицензии на Олимпиаду в Токио, а потому наездники должны поддерживать форму. 

Юлия Токарь отправилась на конный чемпионат, разумеется, в качестве зрителя (видео).

 
 
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Нынешние выступления по конкуру одиночные и на свежем воздухе с учетом эпидтребований.Такие внутренние соревнования необходимы для спортсменов, ведь у Беларуси...
 
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