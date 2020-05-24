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Республиканский центр конного спорта в Ратомке проводит чемпионаты среди учащихся
24.05.2020 14:31 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTНынешние выступления по конкуру одиночные и на свежем воздухе с учетом эпидтребований.Такие внутренние соревнования необходимы для спортсменов, ведь у Беларуси три лицензии на Олимпиаду в Токио, а потому наездники должны поддерживать форму.
Юлия Токарь отправилась на конный чемпионат, разумеется, в качестве зрителя (видео).
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Нынешние выступления по конкуру одиночные и на свежем воздухе с учетом эпидтребований.Такие внутренние соревнования необходимы для спортсменов, ведь у Беларуси...
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