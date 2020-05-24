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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Республиканский центр конного спорта в Ратомке проводит чемпионаты среди учащихся Нынешние выступления по конкуру одиночные и на свежем воздухе с учетом эпидтребований.Такие внутренние соревнования необходимы для спортсменов, ведь у Беларуси...

Нынешние выступления по конкуру одиночные и на свежем воздухе с учетом эпидтребований.Такие внутренние соревнования необходимы для спортсменов, ведь у Беларуси три лицензии на Олимпиаду в Токио, а потому наездники должны поддерживать форму.отправилась на конный чемпионат, разумеется, в качестве зрителя