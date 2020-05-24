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В НБА планируют рестарт соревнований на территории The Walt Disney Company
24.05.2020 15:40 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTНБА ведет переговоры с The Walt Disney Company, чтобы возобновить соревнования во Флориде на территории холдинга, сообщает сайт лиги. Планируется, что игры будут проходить в спортивном комплексе ESPN, огромном кампусе с несколькими аренами на территории отеля Disney возле Орландо.
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НБА ведет переговоры с The Walt Disney Company, чтобы возобновить соревнования во Флориде на территории холдинга, сообщает сайт лиги. Планируется, что игры будут проходить в...
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