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Виктор Бабарико: «Что будет с хоккеем? То же самое, что и футболом, волейболом и всем остальным. Они должны будут развиваться и обеспечивать успехи Беларуси на спортивной арене»
24.05.2020 18:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Кандидат в президенты Беларуси Виктор Бабарико ответил на вопрос о том, что будет с хоккеем, если он победит на выборах.
– Что будет с хоккеем в стране?
– То же самое, что и футболом, волейболом и всем остальным. Они должны будут развиваться и обеспечивать успехи Беларуси на спортивной арене, тем самым формируя гордость за Беларусь в спортивном направлении, – сказал Бабарико в прямом эфире своего
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Виктор Бабарико: «Что будет с хоккеем? То же самое, что и футболом, волейболом и всем остальным. Они должны будут развиваться и обеспечивать успехи Беларуси на спортивной арене»
Кандидат в президенты Беларуси Виктор Бабарико ответил на вопрос о том, что будет с хоккеем, если он победит на выборах.
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