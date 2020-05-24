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БАТЭ – «Динамо». Скавыш, Милевский и Бага сыграют с первых минут, Лаптев и Милич остались в запасе
24.05.2020 16:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Стали известны составы
БАТЭ: Чичкан, Настич, А.Филипович, Яблонский, Филипенко, Волков, Драгун, Стасевич, Бага, Нехайчик, Скавыш.
Запасные: Щербицкий, Березкин, Дубайич, Копитович, Виллюмссон, Бессмертный, Милич.
Запасные: Павлюченко, Хачериди, Веретило, Печенин, Шевченко, Кривец, Лаптев.
Матч начнется в 17:00 на стадионе «Динамо».
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Кто забьет в финале Кубка Беларуси: Нехайчик за 4.00 или Милевский за 4.50?
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Стали известны составы БАТЭ и брестского «Динамо» на матч финала Кубка Беларуси.
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