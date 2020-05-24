Олег Веретило: «Судья ошибся, в эпизоде с голом Волкова была рука»

Источник материала: Tribuna.com

Защитник брестского «Динамо» поделился эмоциями после поражения от БАТЭ (0:1 д.в.) в финале Кубка Беларуси, сообщает «Прессбол» .

– Обидно пропускать на последней минуте. Хотелось уже завершить матч серией пенальти. Пропустили... Судья в двух эпизодах ошибся: там и накладка была, и рука. Это футбол, ничего страшного.

– Игра рукой в голевом эпизоде?

– Да. Когда Юзепчук выбивал мяч, его прямой ногой ударили, а судья даже не заметил.

– Согласны, что БАТЭ подходил к матчу в лучшей форме, нежели брестское «Динамо»?

– Они обыграли нас в 3:1, были с положительными эмоциями. Мы уступили, игра через три дня на четвертый – тяжело было. Вроде хорошо играли сегодня, но уступили в конце.

– С чем связано большое количество травм?

– Борьба была: ударили, Миля там упал, ударили. У кого-то ноги сводило.

– С чем связан неудачный весенний отрезок брестского «Динамо»?

– Возможно, слегка в яме находимся, из этой ямы нужно выбираться. Сейчас недельный цикл, тренировки – будем выбираться, – сказал Веретило.

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