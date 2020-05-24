|
Олег Веретило: «Судья ошибся, в эпизоде с голом Волкова была рука»
24.05.2020 21:57 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Защитник брестского «Динамо»
– Обидно пропускать на последней минуте. Хотелось уже завершить матч серией пенальти. Пропустили... Судья в двух эпизодах ошибся: там и накладка была, и рука. Это футбол, ничего страшного.
– Игра рукой в голевом эпизоде?
– Да. Когда Юзепчук выбивал мяч, его прямой ногой ударили, а судья даже не заметил.
– Согласны, что БАТЭ подходил к матчу в лучшей форме, нежели брестское «Динамо»?
– Они обыграли нас в
– С чем связано большое количество травм?
– Борьба была:
– С чем связан неудачный весенний отрезок брестского «Динамо»?
– Возможно, слегка в яме находимся, из этой ямы нужно выбираться. Сейчас недельный цикл, тренировки – будем выбираться, – сказал Веретило.
БАТЭ наконец-то снял проклятие Бреста в Кубке – не могли победить 14 лет
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Защитник брестского «Динамо» Олег Веретило поделился эмоциями после поражения от БАТЭ (0:1 д.в.) в финале Кубка Беларуси, сообщает «Прессбол».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)