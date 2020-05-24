ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Олег Веретило: «Судья ошибся, в эпизоде с голом Волкова была рука»

24.05.2020 21:57 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Защитник брестского «Динамо» Олег Веретило поделился эмоциями после поражения от БАТЭ (0:1 д.в.) в финале Кубка Беларуси, сообщает «Прессбол».

– Обидно пропускать на последней минуте. Хотелось уже завершить матч серией пенальти. Пропустили... Судья в двух эпизодах ошибся: там и накладка была, и рука. Это футбол, ничего страшного.

– Игра рукой в голевом эпизоде?

– Да. Когда Юзепчук выбивал мяч, его прямой ногой ударили, а судья даже не заметил.

– Согласны, что БАТЭ подходил к матчу в лучшей форме, нежели брестское «Динамо»?

– Они обыграли нас в Бресте 3:1, были с положительными эмоциями. Мы уступили, игра через три дня на четвертый – тяжело было. Вроде хорошо играли сегодня, но уступили в конце.

– С чем связано большое количество травм?

– Борьба была: Максиму Витусу ударили, Миля там упал, ударили. У кого-то ноги сводило.

– С чем связан неудачный весенний отрезок брестского «Динамо»?

– Возможно, слегка в яме находимся, из этой ямы нужно выбираться. Сейчас недельный цикл, тренировки – будем выбираться, – сказал Веретило.

БАТЭ наконец-то снял проклятие Бреста в Кубке – не могли победить 14 лет

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Защитник брестского «Динамо» Олег Веретило поделился эмоциями после поражения от БАТЭ (0:1 д.в.) в финале Кубка Беларуси, сообщает «Прессбол».
 
Новости дня
Новости спорта
 
Артем Милевский: «Филипенко сказал, мол, дайте хоть нам порадоваться в кубковом финале. Ну, пусть порадуются хлопцы» 
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

23.05.2020
Mlife
Нясвижскiя навiны
24.05.2020
Mir24.TV Belarus
Нясвижскiя навiны

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика