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Серьезная перестройка команды принесла результаты. БАТЭ вернул титул чемпиона Беларуси
25.05.2020 08:38 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTУже 4-й трофей футбольного чемпионата Беларуси завоевали борисовчане! На столичном "Динамо" вчера сошлись две самые успешные команды страны последних лет - брестское "Динамо" и борисовский БАТЭ. В горячем поединке футболисты показали игру высокого уровня. Ведь за финалом следили не только в нашей стране.
Эмоции противостояния в репортаже Андрея Козлова.
История противостояния БАТЭ и брестского "Динамо"
История противостояния БАТЭ и брестского "Динамо", как принято считать, это не только последние три года. В 2007, к примеру, в драматичном финале, вместившим и серию пенальти, команда с берегов Буга победила. БАТЭ вообще проигрывал все финалы Бресту, в которых встречался, будь то встречи за Суперкубок либо за Кубок. Но на этот раз именно Борисов подходил в статусе очевидного фаворита, о чем говорили и букмекеры.
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Команды прибывали на игру по всем канонам больших европейских матчей. Особого лоска поединку придали стильно одетые тренеры клубов. А легендарные минские динамовцы, взявшие 28 лет назад первый национальный трофей, приняли участие в красивейшей церемонии. В общем, совершенно все говорило о том, что нас ждет большой матч. Моментов хватало обоюдных, но 90 минут БАТЭ и Бресту было мало. Поединок горячий, много стыков и травмы. Овертайм мог стать прелюдией серии пенальти, но Захар Волков совершил чудо, когда время, казалось, уже истекло.
Подобный матч никого равнодушным не оставил, а специалисты заговорили о том, что флагманом "Динамо-Брест" продержалось очень недолго. Однако плотность в чемпионате заставляет с интересом смотреть на продолжение сезона. Ну, а для БАТЭ подобная победа была очень важна: команда в это межсезонье пережила серьезную перестройку.
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Уже 4-й трофей футбольного чемпионата Беларуси завоевали борисовчане! На столичном "Динамо" вчера сошлись две самые успешные команды страны последних лет -...
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