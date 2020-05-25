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Серьезная перестройка команды принесла результаты. БАТЭ вернул титул чемпиона Беларуси

25.05.2020 08:38 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Уже 4-й трофей футбольного чемпионата Беларуси завоевали борисовчане! На столичном "Динамо" вчера сошлись две самые успешные команды страны последних лет - брестское "Динамо" и борисовский БАТЭ. В горячем поединке футболисты показали игру высокого уровня. Ведь за финалом следили не только в нашей стране. 

Эмоции противостояния в репортаже Андрея Козлова. 


История противостояния БАТЭ и брестского "Динамо"


История противостояния БАТЭ и брестского "Динамо", как принято считать, это не только последние три года. В 2007, к примеру, в драматичном финале, вместившим и серию пенальти, команда с берегов Буга победила. БАТЭ вообще проигрывал все финалы Бресту, в которых встречался, будь то встречи за Суперкубок либо за Кубок. Но на этот раз именно Борисов подходил в статусе очевидного фаворита, о чем говорили и букмекеры.


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Команды прибывали на игру по всем канонам больших европейских матчей. Особого лоска поединку придали стильно одетые тренеры клубов. А легендарные минские динамовцы, взявшие 28 лет назад первый национальный трофей, приняли участие в красивейшей церемонии. В общем, совершенно все говорило о том, что нас ждет большой матч. Моментов хватало обоюдных, но 90 минут БАТЭ и Бресту было мало. Поединок горячий, много стыков и травмы. Овертайм мог стать прелюдией серии пенальти, но Захар Волков совершил чудо, когда время, казалось, уже истекло.

Подобный матч никого равнодушным не оставил, а специалисты заговорили о том, что флагманом "Динамо-Брест" продержалось очень недолго. Однако плотность в чемпионате заставляет с интересом смотреть на продолжение сезона.  Ну, а для БАТЭ подобная победа была очень важна: команда в это межсезонье пережила серьезную перестройку. 

 
Теги: Брест
 
 
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Уже 4-й трофей футбольного чемпионата Беларуси завоевали борисовчане! На столичном "Динамо" вчера сошлись две самые успешные команды страны последних лет -...
 
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