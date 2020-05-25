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У аккумуляторного завода под Брестом сменился собственник. 15% компании принадлежит теперь гендиректору «Динамо» Баскову

25.05.2020 08:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

У скандально известного аккумуляторного завода под Брестом сменился собственник, сообщает TUT.BY.

Место подконтрольной Виктору Лемешевскому компании «Белинвестторг-Сплав» заняли бизнесмены, имеющие сильный хоккейный бэкграунд.

В 2016 году завод под Брестом начинала строить компания «АйПауэр», владельцем которой была фирма «Белинвестторг-Сплав». Обе структуры входят в 1AK-GROUP, совладельцем которой является бизнесмен Виктор Лемешевский.

«Аккумуляторный завод под Брестом ООО «АйПауэр» с 22 мая 2020 года выведен из-под контроля Группы компаний 1AK-GROUP. В ходе сделки была осуществлена продажа 100% долей в уставном фонде ООО «АйПауэр». В результате завод получил наименование ООО «Аккумуляторный Альянс». Новыми участниками общества ведутся переговоры с рядом крупных европейских инвесторов по вхождению в капитал завода», – сообщили в 1AK-GROUP.

По данным Единого государственного регистра юридических лиц, уставной фонд нового владельца завода ООО «Аккумуляторный Альянс» составляет 6,7 миллиона рублей. 85% доли компании принадлежит Сергею Кагановичу, а 15% — Дмитрию Баскову.

Каганович является заместителем директора компании «Семь Холмов Бел». Группа «Семь холмов» включает компании, которые занимают производством различных видов упаковки, продажами складской и дорожно-строительной техники, созданием логистических терминалов. Сергей Каганович давно увлекается хоккеем, участвовал в соревнованиях с участием команды президента.

Дмитрий Басков – гендиректор хоккейного клуба «Динамо-Минск» и тренер команды Александра Лукашенко. Каганович и Басков являются членами совета директоров БСБ Банка.

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Теги: Брест, Минск
 
 
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У скандально известного аккумуляторного завода под Брестом сменился собственник, сообщает TUT.BY.
 
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