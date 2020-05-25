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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В немецкой Бундеслиге в воскресенье состоялись три встречи 27-го тура "Лейпциг" не оставил шансов "Майнцу" 5:0 и вернулся на третью строку. Хет-трик оформил Тимо Вернер, у него 24 гола в турнире, впереди только Роберт Левандовски: поляк...

"Лейпциг" не оставил шансов "Майнцу" 5:0 и вернулся на третью строку. Хет-трик оформил Тимо Вернер, у него 24 гола в турнире, впереди только Роберт Левандовски: поляк отличился 27 раз. Крупно проиграл "Шальке" "Аугсбургу" 0:3. Гельзенкирхенцы не могут победить вот уже 9 туров подряд, команда опустилась на 8-е место. Еще в одной встрече "Кельн" поделил очки с "Фортуной" 2:2.