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В немецкой Бундеслиге в воскресенье состоялись три встречи 27-го тура

25.05.2020 12:37 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

"Лейпциг" не оставил шансов "Майнцу" 5:0 и вернулся на третью строку. Хет-трик оформил Тимо Вернер, у него 24 гола в турнире, впереди только Роберт Левандовски: поляк отличился 27 раз. Крупно проиграл "Шальке" "Аугсбургу" 0:3. Гельзенкирхенцы не могут победить вот уже 9 туров подряд, команда опустилась на 8-е место. Еще в одной встрече "Кельн" поделил очки с "Фортуной" 2:2.
 
 
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"Лейпциг" не оставил шансов "Майнцу" 5:0 и вернулся на третью строку. Хет-трик оформил Тимо Вернер, у него 24 гола в турнире, впереди только Роберт Левандовски: поляк...
 
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