ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Футбол. "Крумкачы" продолжают погоню за лидером Первой лиги

25.05.2020 12:37 — Новости Спорта | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В Первой лиге чемпионата Беларуси по футболу вчера матчи 6-го тура провели лидеры турнира. Идущие на второй строке "Крумкачы"обыграли дебютанта соревнований - "Арсенал" из Дзержинска 2:0. На один балл больше, чем у "воронов", у "Сморгони", которая в гостях одолела "Нафтан" 1:0. На третьей строке - гомельский "Локомотив". Клуб поделил очки с речицким "Спутником" 1:1. В Высшую лигу, напомним, прямые путевки получат две лучшие команды.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Первой лиге чемпионата Беларуси по футболу вчера матчи 6-го тура провели лидеры турнира. Идущие на второй строке "Крумкачы"обыграли дебютанта соревнований -...
 
Новости дня
Новости спорта
 
Толопило о договорном матче «Динамо-Молодечно»: «Выходишь на лед и видишь со стороны, что что-то не так. Но в чем дело – я не понимал»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

24.05.2020
Mir24.TV Belarus
Нясвижскiя навiны
25.05.2020
Пинский Вестник
Нясвижскiя навiны

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика