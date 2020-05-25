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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Футбол. "Крумкачы" продолжают погоню за лидером Первой лиги В Первой лиге чемпионата Беларуси по футболу вчера матчи 6-го тура провели лидеры турнира. Идущие на второй строке "Крумкачы"обыграли дебютанта соревнований -...

В Первой лиге чемпионата Беларуси по футболу вчера матчи 6-го тура провели лидеры турнира. Идущие на второй строке "Крумкачы"обыграли дебютанта соревнований - "Арсенал" из Дзержинска 2:0. На один балл больше, чем у "воронов", у "Сморгони", которая в гостях одолела "Нафтан" 1:0. На третьей строке - гомельский "Локомотив". Клуб поделил очки с речицким "Спутником" 1:1. В Высшую лигу, напомним, прямые путевки получат две лучшие команды.