|
Футбол. "Крумкачы" продолжают погоню за лидером Первой лиги
25.05.2020 12:37 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTВ Первой лиге чемпионата Беларуси по футболу вчера матчи 6-го тура провели лидеры турнира. Идущие на второй строке "Крумкачы"обыграли дебютанта соревнований - "Арсенал" из Дзержинска 2:0. На один балл больше, чем у "воронов", у "Сморгони", которая в гостях одолела "Нафтан" 1:0. На третьей строке - гомельский "Локомотив". Клуб поделил очки с речицким "Спутником" 1:1. В Высшую лигу, напомним, прямые путевки получат две лучшие команды.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Первой лиге чемпионата Беларуси по футболу вчера матчи 6-го тура провели лидеры турнира. Идущие на второй строке "Крумкачы"обыграли дебютанта соревнований -...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)