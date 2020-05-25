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Пуховский и Королек вошли в список номинантов на звание лучших игроков Лиги чемпионов-2019/20

25.05.2020 20:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Несмотря на официально незавершенный розыгрыш Лиги чемпионов-2019/20, официальный портал турнира опубликовал список номинантов на звание лучших игроков по позициям.

Белорусские гандболисты Борис Пуховский и Артем Королек попали в пятерки лучших в своих амплуа.

Отметим, что голосование болельщиков стартует завтра.

Списки номинантов на звание лучших игроков Лиги чемпионов-19/20

Голкипер: Андреас Вольфф («Виве»), Арпад Штербик («Веспрем»), Гонсало Перес де Варгас («Барселона»), Никлас Ландин («Киль»), Роланд Миклер («Пик»);

Левый крайний: Юго Деска («Монпелье»), Тимур Дибиров («Вардар»), Себастьян Бартольд («Ольборг»), Дьогу Бранкинью («Порту»), Мануэл Штрлек («Веспрем»);

Правый крайний: Никлас Экберг («Киль»), Валентин Гионя («Спортинг»), Богдан Радивоевич («Пик»), Драган Гаич («Веспрем»), Блаж Янц («Виве»);

Линейный: Бенце Банхиди («Пик»), Хендрик Пекелер («Киль»), Артем Королек («Виве»), Йоханнес Голла («Фленсбург»), Камиль Сыпшак (ПСЖ);

Левый полусредний: Владислав Остроушко («Еурофарм»), Сандер Сагосен (ПСЖ), Анте Кудуз («Динамо»), Лукас Нильссон («Киль»), Расмус Лауге («Веспрем»);

Правый полусредний: Алекс Дуйшебаев («Виве»), Валентен Порт («Монпелье»), Амин Баннур («Динамо»), Хорхе Македа («Пик»), Недим Ремели (ПСЖ);

Разыгрывающий: Борис Пуховский («Мотор»), Петар Ненадич («Веспрем»), Лука Циндрич («Барселона»), Миккель Хансен (ПСЖ), Домагой Дувняк («Киль»);

Защитник: Патрик Винчек («Киль»), Блаж Благотиншек («Веспрем»), Хенрик Мельгорд («Ольборг»), Виран Моррос (ПСЖ), Тьягус Петрус («Барселона»);

Молодой игрок: Александер Блонц («Эльверум»), Йосип Шарац («Целе»), Алейкс Гомес («Барселона»), Золтан Сита («Висла»), Андре Гомеш («Порту»);

Тренер: Хави Паскуаль («Барселона»), Рауль Гонсалес (ПСЖ), Филип Йиха («Киль»), Давид Давис («Веспрем»), Магнус Андерссон («Порту»).

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Несмотря на официально незавершенный розыгрыш Лиги чемпионов-2019/20, официальный портал турнира опубликовал список номинантов на звание лучших игроков по позициям.
 
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