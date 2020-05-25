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Пуховский и Королек вошли в список номинантов на звание лучших игроков Лиги чемпионов-2019/20
25.05.2020 20:32 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Несмотря на официально незавершенный розыгрыш Лиги чемпионов-2019/20, официальный портал турнира
Белорусские гандболисты Борис Пуховский и Артем Королек попали в пятерки лучших в своих амплуа.
Отметим, что голосование болельщиков стартует завтра.
Списки номинантов на звание лучших игроков
Голкипер: Андреас Вольфф («Виве»),
Левый крайний: Юго Деска («Монпелье»), Тимур Дибиров (
Правый крайний: Никлас Экберг («Киль»), Валентин Гионя («Спортинг»), Богдан Радивоевич («Пик»), Драган Гаич («Веспрем»), Блаж Янц (
Линейный: Бенце Банхиди («Пик»), Хендрик Пекелер («Киль»),
Левый полусредний:
Правый полусредний: Алекс Дуйшебаев («Виве»), Валентен Порт (
Разыгрывающий:
Защитник: Патрик Винчек («Киль»), Блаж Благотиншек (
Молодой игрок: Александер Блонц («Эльверум»), Йосип Шарац («Целе»), Алейкс Гомес («Барселона»), Золтан Сита (
Тренер: Хави Паскуаль (
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Несмотря на официально незавершенный розыгрыш Лиги чемпионов-2019/20, официальный портал турнира опубликовал список номинантов на звание лучших игроков по позициям.
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