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Маргарита Махнева: «Поддерживаю Лукашенко. Кому-то это было нужно — закрыть Европу, мир и поставить их на колени»

26.05.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусская гребчиха Маргарита Махнева поддержала стратегию Александра Лукашенко в борьбе с пандемией, передает «Прессбол».

- На международной арене у нашей страны сложился имидж бесстрашной. Продолжаем играть в футбол...

– В этом плане я поддерживаю нашего президента. Мне кажется, здесь много политики и кому-то это все было нужно — закрыть Европу, весь мир и поставить их на колени. Хотя, конечно, могу и ошибаться.

- Но кому?

– Ой, мнений много. Что есть один очень богатый американец, который решил проредить население. Что позже появится вакцина, которая будет действовать на всех по-разному и… Хотя нет, повторять слухи не хочу, так как придумать действительно можно что угодно.

Мне нравится, что в Беларуси подошли к решению проблемы правильно — ничего не закрыли. Но население знает, что лучше все же остерегаться. Хотя все ведут себя по-разному: кто-то с работы сразу домой, а кто-то гуляет по городу и посещает общественные места. Но, кажется, мы еще больше завыли бы, если бы нас закрыли, как в Европе. Впрочем, белорусы — народ сильный, со всем справимся.

- Мы-то справимся. Плохо, если Европу потом от белорусов закроют, что уже начали делать в некоторых странах.

– Всякое может быть, однако потом европейцы поймут, что мы все делали правильно, – сказала Махнева.

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Белорусская гребчиха Маргарита Махнева поддержала стратегию Александра Лукашенко в борьбе с пандемией, передает «Прессбол».
 
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