ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Маргарита Махнева: «Мы все говорим на русском, и не совсем понятно, зачем мы должны знать белорусский. Кому он нужен?»

26.05.2020 08:56 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Титулованная белорусская гребчиха Маргарита Махнева в интервью «Прессбола» рассказала о своем отношении к белорусскому языку.

– Я не знаю белорусский язык и не понимаю его. Вспоминаю предыдущие выборы, как одна женщина говорила, что у нас все будет на белорусском. И я думаю: ну как же так, если весь народ говорит на русском?..

– С другой стороны, как-то позорно белорусу не знать собственный язык.

– Вокруг меня все общались на русском. Может, мама не говорила, что я должна его действительно хорошо знать. Только: «Дочка, надо учить». Я учила, но не понимала.

– Ничего, может, ваш сын Марсель сломает эту традицию. Слышал, вы даже рассматривали имя Шерлок.

– Да это была шутка. Она зашла, и я решила пустить ее в жизнь в одном из интервью. Просто люблю этого персонажа. Как-то заикнулась Вадиму, он был руками и ногами против.

– Верю в то, что как корабль назовешь, так он и поплывет. Когда случайно услышала это имя и нашла в интернете его характеристику, сразу захотела назвать сына именно Марселем.

– Что касается белорусского языка, конечно, в школе Марсель будет его изучать. Вопрос в другом. Если скажут выучить белорусский язык, я выучу, но есть ли в этом необходимость? Мы все говорим на русском, и не совсем понятно, зачем мы должны его знать. Кому он нужен? Возможно, только нам. Наверное, меня не красит, когда я, белоруска, так говорю о родном языке…

– Если честно, не очень.

– Я этим отнюдь не горжусь, но не вижу ничего плохого в том, что не знаю белорусского. И что, стану счастливее, если начну на нем говорить? Скорее это будет плюсом к моему интеллекту.

– Забыв родной язык, мы потеряем себя.

– Правда в этом есть, но экономика страны лучше от этого не станет. Просто надо дать человеку выбор, – сказала Махнева.

Успей поставить, пока высшую лигу не приостановили! Вся линия здесь

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Титулованная белорусская гребчиха Маргарита Махнева в интервью «Прессбола» рассказала о своем отношении к белорусскому языку.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Маргарита Махнева: «Поддерживаю Лукашенко. Кому-то это было нужно — закрыть Европу, мир и поставить их на колени»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

25.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
26.05.2020
Mir24.TV Belarus
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика