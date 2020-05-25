|
Анатолий Байдачный: «Брест готов плохо, откровенно говоря»
26.05.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Футбольный специалист
–
- Еще до игры говорилось о том, что могут поменять тренера в случае неудачного исхода. Сам Ковальчук говорил, что надо менять что-то или кого-то. Как считаете, будут изменения в Бресте?
– Я не знаю: «Надо менять что-то или кого-то» (смеется – Tribuna.com). Кого надо менять? «Я ухожу, извините пожалуйста, я виноват, команду плохо подготовил... Допустим, вот я не сумел решить главную задачу, которая у нас сейчас была. Извините, я ухожу», — так, допустим, можно было сказать. А тут менять кого-то, что-то, чего-то. Может, форму поменять? Может, еще что-то поменять, может, автобус поменять надо? Я ж не знаю. Что-то и кого там», – сказал Байдачный на
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Футбольный специалист Анатолий Байдачный поделился мнением об игре брестского «Динамо» – Брест готов плохо, откровенно говоря.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)