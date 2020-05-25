Анатолий Байдачный: «Брест готов плохо, откровенно говоря»

Источник материала: Tribuna.com

Футбольный специалист поделился мнением об игре брестского «Динамо»

– готов плохо, откровенно говоря. Я вот смотрел на протяжении долгого времени. И у них в Кубке была, можно сказать, одна из последних надежд. Они выигрывают Кубок, значит, они выигрывают что-то в этом году, потому что чемпионат им выиграть будет очень сложно: от БАТЭ большой отрыв, там еще и , и другие команды, которые подготовились неплохо к чемпионату и не дают набирать очки. Поэтому, я думаю, что на финал Кубка они многое поставили и задачу не решили. А дальше как там руководство будет решать, я не знаю.

- Еще до игры говорилось о том, что могут поменять тренера в случае неудачного исхода. Сам Ковальчук говорил, что надо менять что-то или кого-то. Как считаете, будут изменения в Бресте?

– Я не знаю: «Надо менять что-то или кого-то» (смеется – Tribuna.com). Кого надо менять? «Я ухожу, извините пожалуйста, я виноват, команду плохо подготовил... Допустим, вот я не сумел решить главную задачу, которая у нас сейчас была. Извините, я ухожу», — так, допустим, можно было сказать. А тут менять кого-то, что-то, чего-то. Может, форму поменять? Может, еще что-то поменять, может, автобус поменять надо? Я ж не знаю. Что-то и кого там», – сказал Байдачный на «Беларусь 5».