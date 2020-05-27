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Краснобаев о политике Лукашенко: «Могу выразить респект. В управлении страной я за жесткий, системный подход. Для четкого управления нужна жесткая рука»
27.05.2020 13:56 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Экс-генеральный менеджер брестского «Динамо»
– Вам нравится политика Александра Лукашенко?
– Уже говорил, что я человек системный и понимаю, как все устроено и работает. И то, что у нас такое внимание президент уделяет спорту, это здорово. Могу выразить респект.
– А по всему остальному?
– Это не политическое интервью. Поэтому отвечу коротко: мне нравится. Я довольно много попутешествовал. Жил в Дубае, где совсем другой политический и жизненный уклад. В тех же Соединенных штатах Америки все не так, как многие думают. Там есть очень жесткие законы.
В управлении страной я за жесткий, системный подход. Для четкого управления страной нужна жесткая рука. Надо понимать, что мы находимся в определенном географическом положении. У нас нет газа, нефти, чего-то еще. Другое дело, что молодому поколению хотелось бы, чтобы определенные вещи делались быстрее и без бюрократизации. Но мы развиваемся. Беларусь – европейская страна, а Минск – серьезный европейский город, в который едет все больше иностранцев, – сказал Краснобаев.
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Краснобаев о политике Лукашенко: «Могу выразить респект. В управлении страной я за жесткий, системный подход. Для четкого управления нужна жесткая рука»
Экс-генеральный менеджер брестского «Динамо» Максим Краснобаев поделился мнением о президенте Беларуси Александре Лукашенко.
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