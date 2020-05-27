ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Краснобаев о политике Лукашенко: «Могу выразить респект. В управлении страной я за жесткий, системный подход. Для четкого управления нужна жесткая рука»

27.05.2020 13:56 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Экс-генеральный менеджер брестского «Динамо» Максим Краснобаев поделился мнением о президенте Беларуси Александре Лукашенко.

– Вам нравится политика Александра Лукашенко?

– Уже говорил, что я человек системный и понимаю, как все устроено и работает. И то, что у нас такое внимание президент уделяет спорту, это здорово. Могу выразить респект.

– А по всему остальному?

– Это не политическое интервью. Поэтому отвечу коротко: мне нравится. Я довольно много попутешествовал. Жил в Дубае, где совсем другой политический и жизненный уклад. В тех же Соединенных штатах Америки все не так, как многие думают. Там есть очень жесткие законы.

В управлении страной я за жесткий, системный подход. Для четкого управления страной нужна жесткая рука. Надо понимать, что мы находимся в определенном географическом положении. У нас нет газа, нефти, чего-то еще. Другое дело, что молодому поколению хотелось бы, чтобы определенные вещи делались быстрее и без бюрократизации. Но мы развиваемся. Беларусь – европейская страна, а Минск – серьезный европейский город, в который едет все больше иностранцев, – сказал Краснобаев.

Бывший генменеджер брестского «Динамо» – о знакомстве с Зайцевым, водке от Лукашенко и о том, как работал врачом

1000 клюшек на сезон, очень много на еду, 40 процентов бюджета на зарплаты: на что тратят в белхоккее и сколько надо, чтобы стать чемпионом

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экс-генеральный менеджер брестского «Динамо» Максим Краснобаев поделился мнением о президенте Беларуси Александре Лукашенко.
 
Новости дня
Новости спорта
 
"Боруссия" дома уступила "Баварии"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

26.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
27.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика