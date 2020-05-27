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Футбольный матч между "Минском" и "Слуцком" пройдет 1 июня
27.05.2020 15:38 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTМатч 11-го тура чемпионата Беларуси по футболу в Высшей лиге между командами "Минска" и "Слуцка" пройдет 1 июня на стадионе "Трактор" в 18 часов - об этом сообщает официальный сайт горожан. Ранее игра была запланирована на 30 мая.
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Матч 11-го тура чемпионата Беларуси по футболу в Высшей лиге между командами "Минска" и "Слуцка" пройдет 1 июня на стадионе "Трактор" в 18 часов - об этом сообщает...
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