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«ПСЖ» выкупит Икарди у «Интера» за 50+7 млн евро. Клубы договорились
30.05.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Парижский клуб выкупит 27-летнего аргентинца за 50 млн евро плюс 7 млн евро в виде бонусов, 4 млн из которых практически гарантированы, остальные 3 млн будет труднее получить, сообщает журналист
Отмечается, что Икарди уже подписал контракт с «ПСЖ».
В досрочно завершившемся сезоне сезоне Лиги 1 футболист, находясь в аренде, провел 20 матчей, забил 12 мячей и отдал 3 голевые передачи.
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«ПСЖ» и «Интер» согласовали трансфер форварда Мауро Икарди.
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