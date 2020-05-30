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«ПСЖ» выкупит Икарди у «Интера» за 50+7 млн евро. Клубы договорились

30.05.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«ПСЖ» и «Интер» согласовали трансфер форварда Мауро Икарди.

Парижский клуб выкупит 27-летнего аргентинца за 50 млн евро плюс 7 млн евро в виде бонусов, 4 млн из которых практически гарантированы, остальные 3 млн будет труднее получить, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Отмечается, что Икарди уже подписал контракт с «ПСЖ». 

В досрочно завершившемся сезоне сезоне Лиги 1 футболист, находясь в аренде, провел 20 матчей, забил 12 мячей и отдал 3 голевые передачи.

 
 
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«ПСЖ» и «Интер» согласовали трансфер форварда Мауро Икарди.
 
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