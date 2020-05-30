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Кай Хаверц - главный талант Бундеслиги

30.05.2020 15:40 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Главный талант Бундеслиги. 20-летний полузащитник "Байера" Кай Хаверц становится лучшим бомбардиром турнира для игроков до 21 года за всю историю. Победный и единственный мяч в его исполнении в ворота "Фрайбурга" стал для Хаверца уже 35-м. "Байер" тем временем поднимается на 4 место.
 
 
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Главный талант Бундеслиги. 20-летний полузащитник "Байера" Кай Хаверц становится лучшим бомбардиром турнира для игроков до 21 года за всю историю. Победный и...
 
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