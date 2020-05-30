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500 BYN, 666 BYN, 1000 BYN и 2000 BYN – как выигрывают крутые бонусы клиенты белорусского букмекера

30.05.2020 13:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

28 марта три клиента букмекерской компании Maxline стали победителем конкурса прогнозов к матчу «Енисей-Про СПб» – «Ростов-Про СПб», призовой фонд которого составил 2000 BYN. Угадав точный счет баскетбольного матча, счастливчики получили от Maxline по 666 BYN.

Как видим, для победы нужно немного удачи и счет в букмекерской компании Maxline.

5 апреля два клиента Maxline оказались победителями конкурса прогнозов к матчу Высшей лиги чемпионата Беларуси «Белшина» – «Городея», призовой фонд которого составил 1000 BYN. Участники угадали точный счет и количество угловых футбольного матча и получили на бонусный счет Maxline по 500 BYN.

Спустя три дня, 8 апреля, полуфинальный матч Кубка Беларуси «Динамо» Брест – «Шахтер» определил клиента букмекерской компании Maxline, который выиграл 1000 BYN на бонусный счет, верно предсказав точный счет матча и количество угловых.

А 4 мая участница конкурса прогнозов к 3-му туру Макслайн – Первой лиги верно предсказала все исходы матчей турнира и выиграла 2000 BYN на бонусный счет Maxline!

И это еще не предел! Каждый день в социальных сетях Maxline: Вконтакте и Instagram проводятся мощные конкурсы и игры, в которых ты можешь выигрывать бонусы и подарки от белорусского букмекера.

А совсем недавно букмекерская компания Maxline удивила своих клиентов, запустив конкурсы в прямых эфирах на своем youtube-канале и в сообществе ВКонтакте, где судьбу крутых бонусов решает колесо удачи Maxline.

Подписывайся на официальные аккаунты букмекера и не упусти свой шанс!

 
Теги: Брест
 
 
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28 марта три клиента букмекерской компании Maxline стали победителем конкурса прогнозов к матчу «Енисей-Про СПб» – «Ростов-Про СПб», призовой фонд которого составил...
 
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