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500 BYN, 666 BYN, 1000 BYN и 2000 BYN – как выигрывают крутые бонусы клиенты белорусского букмекера
30.05.2020 13:04 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
28 марта три клиента
Как видим, для победы нужно немного удачи и счет в букмекерской компании Maxline.
5 апреля два клиента Maxline оказались победителями конкурса прогнозов к матчу Высшей лиги чемпионата Беларуси «Белшина» – «Городея», призовой фонд которого составил 1000 BYN. Участники угадали точный счет и количество угловых футбольного матча и получили на бонусный счет Maxline по 500 BYN.
Спустя три дня, 8 апреля, полуфинальный матч Кубка Беларуси «Динамо» Брест – «Шахтер» определил клиента букмекерской компании Maxline, который выиграл 1000 BYN на бонусный счет, верно предсказав точный счет матча и количество угловых.
А 4 мая участница конкурса прогнозов к 3-му туру Макслайн – Первой лиги верно предсказала все исходы матчей турнира и выиграла 2000 BYN на бонусный счет Maxline!
И это еще не предел! Каждый день в социальных сетях Maxline:
А совсем недавно букмекерская компания Maxline удивила своих клиентов, запустив конкурсы в прямых эфирах на своем
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28 марта три клиента букмекерской компании Maxline стали победителем конкурса прогнозов к матчу «Енисей-Про СПб» – «Ростов-Про СПб», призовой фонд которого составил...
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