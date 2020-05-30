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Карницкий в игре за венгерский «Мезекевешд» вышел на замену и получил красную карточку. Его команда проиграла

30.05.2020 22:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Венгерский клуб белорусского полузащитника Александра Карницкого «Мезекевешд» уступил «Дьошдьору» (1:0).

Отметим, что Карницкий вышел на замену после перерыва и уже на 88-й минуте матча был удален за вторую желтую карточку. 

«Мезекевешд» после 26-и туров занимает третье место в чемпионате.

Дьошдьор – Мезекевешд 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
30 мая, 20.00, «Diósgyőri Stadion»
Онлайн матча
Гол:
1:0 – 83, пенальти Ислаи.
ДьошдьорДанилович, Сюч, Полгар, Ваги, Руй Педру (Молнар, 72), Кишш (Корбей, 90), Ислаи, Шестаков, Хасани (Эгерсеги, 86), Ивановски (Табакович, 72), Маркварт.
МезекевешдСаппанош, Селеш (Карницкий, 46), Ваднаи, Фаркаш, Вайда (Такач, 84), Надь (Беширович, 57), Берец, Месхи, Пиллар, Юрина (Зивзивадзе, 46), Пекар (Чери, 46).
Предупреждения:
Селеш (10), Вайда (40), Берец (45), Кишш (55), Фаркаш (75), Карницкий (78), Месхи (81), Саппанош (82), Такач (85).
Удаление:
Карницкий (88).

 
 
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Венгерский клуб белорусского полузащитника Александра Карницкого «Мезекевешд» уступил «Дьошдьору» (1:0).
 
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