Карницкий в игре за венгерский «Мезекевешд» вышел на замену и получил красную карточку. Его команда проиграла

Источник материала: Tribuna.com

Венгерский клуб белорусского полузащитника Александра Карницкого уступил «Дьошдьору» (1:0).

Отметим, что Карницкий вышел на замену после перерыва и уже на 88-й минуте матча был удален за вторую желтую карточку.

«Мезекевешд» после 26-и туров занимает третье место в чемпионате.