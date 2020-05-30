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Карницкий в игре за венгерский «Мезекевешд» вышел на замену и получил красную карточку. Его команда проиграла
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Источник материала:
Tribuna.com
Венгерский клуб белорусского полузащитника Александра Карницкого «Мезекевешд» уступил «Дьошдьору» (1:0).
Отметим, что Карницкий вышел на замену после перерыва и уже на 88-й минуте матча был удален за вторую желтую карточку.
«Мезекевешд» после 26-и туров занимает третье место в чемпионате.
- Дата проведения
-
30 мая, 20.00, «Diósgyőri Stadion»
- Гол:
-
1:0 –
83, пенальти Ислаи.
Дьошдьор –
Данилович, Сюч, Полгар, Ваги, Руй Педру (Молнар, 72), Кишш (Корбей, 90), Ислаи, Шестаков, Хасани (Эгерсеги, 86), Ивановски (Табакович, 72), Маркварт.
Мезекевешд –
Саппанош, Селеш (Карницкий, 46), Ваднаи, Фаркаш, Вайда (Такач, 84), Надь (Беширович, 57), Берец, Месхи, Пиллар, Юрина (Зивзивадзе, 46), Пекар (Чери, 46).
- Предупреждения:
-
Селеш
(10), Вайда
(40), Берец
(45), Кишш
(55), Фаркаш
(75), Карницкий
(78), Месхи
(81), Саппанош
(82), Такач
(85).
- Удаление:
-
Карницкий
(88).
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Венгерский клуб белорусского полузащитника Александра Карницкого «Мезекевешд» уступил «Дьошдьору» (1:0).
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