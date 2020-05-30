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У минского «Динамо» в пяти последних матчах лишь одна победа. «Бело-голубые» не обыгрывают «Шахтер» с 2017 года
31.05.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Минское «Динамо» в 11-м туре чемпионата Беларуси уступило
Минский клуб в 11-и встречах набрал 13 очков и идет на 12-м месте в чемпионате.
Добавим, что «бело-голубые» не могут обыграть «горняков» с октября 2017 года. Тогда они одолели «Шахтер» (1:0). Также в последних 10 играх «Динамо» побеждало солигорский клуб дважды, три раза проигрывало и еще пять раз играло вничью.
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У минского «Динамо» в пяти последних матчах лишь одна победа. «Бело-голубые» не обыгрывают «Шахтер» с 2017 года
Минское «Динамо» в 11-м туре чемпионата Беларуси уступило «Шахтеру» (0:1).
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