У минского «Динамо» в пяти последних матчах лишь одна победа. «Бело-голубые» не обыгрывают «Шахтер» с 2017 года

Источник материала: Tribuna.com

Минское «Динамо» в 11-м туре чемпионата Беларуси уступило (0:1). Таким образом, команда одержала лишь одну победу в пяти последних матчах.

Минский клуб в 11-и встречах набрал 13 очков и идет на 12-м месте в чемпионате.

Добавим, что «бело-голубые» не могут обыграть «горняков» с октября 2017 года. Тогда они одолели «Шахтер» (1:0). Также в последних 10 играх «Динамо» побеждало солигорский клуб дважды, три раза проигрывало и еще пять раз играло вничью.

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