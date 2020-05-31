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Сергей Баланович: «В первом тайме очень тягомотная игра была. Думаю, что можно было у телевизора там заснуть»

31.05.2020 08:26 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник «Шахтера» Сергей Баланович подвел итог матча против минского «Динамо» (1:0).

– Тяжелая игра. В первом тайме не было зон свободных ни у них, ни у нас. Досконально разобрали игру соперника и они нашу, поэтому такая очень тягомотная игра была. В основном, в центре поле без грубых ошибок, поэтому, я думаю, что можно было у телевизора, наверное, там заснуть.

Но во втором тайме, когда мы забили гол, – немножко оживилась игра. Мы уже играли по счету. Понимали, что нам нужны эти три очка. «Динамо» немножко там поддавило, но таковых моментов у них не было. Игра забудется, а счет на табло.

- Такая осторожная игра – это именно от боязни совершить ошибку?

– Тут такой момент, что есть такие команды, которые сами играют и другим дают. А есть такие команды, которые не дают играть и себе, и сопернику, поэтому тут второй вариант. «Динамо» не особо дает играть другим командам, поэтому такая игра и получилась.

А то, что боялись ошибиться, то все понимают, что «Динамо» не на своем месте, и мы много очков потеряли в начале чемпионата, поэтому у каждого в голове была мысль только победить, поэтому такая нервная, тягомотная игра получилась, – сказал Баланович в интервью пресс-службе клуба.

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Полузащитник «Шахтера» Сергей Баланович подвел итог матча против минского «Динамо» (1:0).
 
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