Вадим Девятовский: «Количество согласных со мною гораздо больше, чем тех, кто считает по-другому»

Источник материала: Tribuna.com

Глава БФЛА Вадим Девятовский опубликовал статистику своего поста, где он затронул тему политики.

«Высылаю скрин для тех, кто не согласен с моим мнением по вопросу, который я затронул в предыдущем посте. Количество согласных со мною гораздо больше, чем тех, кто считает по-другому. На оскорбления перейти проще всего, но я никогда этим не занимался и не буду», – написал Девятовский в инстаграме.

Ранее менеджер, комментируя ситуацию в стране накануне выборов, сообщил, что «из ниоткуда появляются люди с политическими амбициями. Они будоражат наше общество и переворачивают все с ног на голову»