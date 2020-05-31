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Вадим Девятовский: «Количество согласных со мною гораздо больше, чем тех, кто считает по-другому»
31.05.2020 19:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Глава БФЛА Вадим Девятовский
«Высылаю скрин для тех, кто не согласен с моим мнением по вопросу, который я затронул в предыдущем посте. Количество согласных со мною гораздо больше, чем тех, кто считает по-другому. На оскорбления перейти проще всего, но я никогда этим не занимался и не буду», – написал Девятовский в инстаграме.
Ранее менеджер, комментируя ситуацию в стране накануне выборов, сообщил, что
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Глава БФЛА Вадим Девятовский опубликовал статистику своего поста, где он затронул тему политики.
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