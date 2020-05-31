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«Динамо» Брест – «Рух». Милевский, Хачериди и Гордейчук сыграют с первых минут, Савицкий остался в запасе
31.05.2020 19:36 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Стали известны составы брестского «Динамо» и «Руха» на матч чемпионата Беларуси.
«Динамо-Брест»: Игнатович, Павловец, Хачериди, Кики, Печенин, Кисляк (к), Нойок, Юзепчук, Милевский, Быков, Гордейчук.
Запасные: Павлюченко, Витус, Веретило, Савицкий, Кривец, Садовский, Лаптев.
«Рух» Брест: Степанов, Колпачук, Виллиам, Рахманов (к), Гайдучик, Концевой, Осучукву, Васильев, Гречихо, Седько, Диалло.
Запасные: Нечаев, Мигунов, Чиж Сибилев, Тихоновский, Андроник, Никифоренко, Антилевский, Богомольский, Морозов.
Игра начнется в 20:00,
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«Динамо» Брест – «Рух». Милевский, Хачериди и Гордейчук сыграют с первых минут, Савицкий остался в запасе
Стали известны составы брестского «Динамо» и «Руха» на матч чемпионата Беларуси.
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